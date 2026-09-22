Для украинских школьников в Молдове учителя сами переводят учебники.

Ученикам украинских классов не хватает учебников на родном языке.

В министерстве образования объясняют ситуацию отсутствием украинских учебников по большинству предметов в молдавской системе образования и говорят, что сейчас учителя самостоятельно переводят материалы с русского языка. Но вопрос обещают решить, сообщает logos-press.md

Как пояснил руководитель службы политики в сфере межэтнических отношений министерства образования и исследований Иван Думиника, на украинском языке официально преподаются только язык, литература, а также история и традиции украинского народа. При этом для столичной гимназии имени Тараса Шевченко было сделано исключение, чтобы и другие предметы велись на украинском языке. Для этого к работе привлекли 16 преподавателей-беженцев, которые самостоятельно переводят материалы.

«Они берут и переводят учебники наши, которые на русском языке. Поэтому мы не можем пока дать учебники на украинском языке, потому что учителя переводят каждую тему. Они проводят большую работу», – поделился Думиника в подкасте на странице Национального конгресса украинцев в Молдове.

Ведомство уже приступило к переводу учебников, однако процесс упирается в финансирование.

«И то мы не говорим сейчас о том, что этот вопрос решит ситуацию, потому что сейчас идет новая реформа, называется курикулярная реформа – будет новая программа по всем предметам. И поэтому даже эти переводы, которые мы дадим сейчас, в следующем году уже не будут актуальны, потому что будут новые учебники. …Этот вопрос будет решен, мы будем делать это параллельно с учетом того, что у нас есть и украиноязычная школа», – уточнил Иван Думиника.

Стоит отметить, что в системе образования Республики Молдова на сегодняшний день насчитывается 2,7 тыс. школьников из Украины, еще около 800 детей посещают детские сады. В кишиневской гимназии им. Тараса Шевченко ученики имеют возможность учиться на родном языке; в этом году открыто 24 класса, в которых обучаются 419 детей украинских беженцев.