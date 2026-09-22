theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
22 Сентября 2026, 11:57
5 650
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Для украинских школьников в Молдове учителя сами переводят учебники

Ученикам украинских классов не хватает учебников на родном языке.

Для украинских школьников в Молдове учителя сами переводят учебники.
Для украинских школьников в Молдове учителя сами переводят учебники.

В министерстве образования объясняют ситуацию отсутствием украинских учебников по большинству предметов в молдавской системе образования и говорят, что сейчас учителя самостоятельно переводят материалы с русского языка. Но вопрос обещают решить, сообщает logos-press.md

Как пояснил руководитель службы политики в сфере межэтнических отношений министерства образования и исследований Иван Думиника, на украинском языке официально преподаются только язык, литература, а также история и традиции украинского народа. При этом для столичной гимназии имени Тараса Шевченко было сделано исключение, чтобы и другие предметы велись на украинском языке. Для этого к работе привлекли 16 преподавателей-беженцев, которые самостоятельно переводят материалы.

«Они берут и переводят учебники наши, которые на русском языке. Поэтому мы не можем пока дать учебники на украинском языке, потому что учителя переводят каждую тему. Они проводят большую работу», – поделился Думиника в подкасте на странице Национального конгресса украинцев в Молдове.

Ведомство уже приступило к переводу учебников, однако процесс упирается в финансирование.

«И то мы не говорим сейчас о том, что этот вопрос решит ситуацию, потому что сейчас идет новая реформа, называется курикулярная реформа – будет новая программа по всем предметам. И поэтому даже эти переводы, которые мы дадим сейчас, в следующем году уже не будут актуальны, потому что будут новые учебники. …Этот вопрос будет решен, мы будем делать это параллельно  с учетом того, что у нас есть и украиноязычная школа»,  – уточнил Иван Думиника.

Стоит отметить, что в системе образования Республики Молдова на сегодняшний день насчитывается 2,7 тыс. школьников из Украины, еще около 800 детей посещают детские сады. В кишиневской гимназии им. Тараса Шевченко ученики имеют возможность учиться на родном языке; в этом году открыто 24 класса, в которых обучаются 419 детей украинских беженцев.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте