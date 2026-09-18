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stiri.md logostiri
18 Сентября 2026, 16:52
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Минобразования проверит информацию о платных учебниках в лицее Кишинёва

Министерство образования и исследований сообщило, что изучит ситуацию в лицее Academia Copiilor после появления информации о сборе неофициальных платежей и предоставлении ученикам учебников при условии оплаты.

Минобразования проверит информацию о платных учебниках в лицее Кишинёва.
Минобразования проверит информацию о платных учебниках в лицее Кишинёва.

Ведомство осуждает подобную практику и подчеркивает, что каждый ребенок должен получать учебники без каких-либо финансовых условий, пишет stiri.md

Случай рассмотрит Совет по этике Министерства образования и исследований.

Кроме того, министерство потребовало от Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинёва срочно проверить все обстоятельства и убедиться, что утвержденные ведомством учебники выдаются каждому ученику.

Министерство подчеркивает, что ко всем ученикам должны относиться одинаково, а доступ к образовательным ресурсам не может зависеть от уплаты каких-либо денежных сумм.

Власти также отмечают, что в настоящее время управление школами и контроль за ними распределены между несколькими уровнями, а возможности вмешательства различаются в зависимости от населенного пункта.

По мнению министерства, будущие территориальные агентства образования должны обеспечить более четкую ответственность за каждую школу, единообразное применение правил и более эффективные механизмы предотвращения неофициальных платежей и борьбы с ними.

Если информация о нарушениях в лицее Academia Copiilor подтвердится, будут приняты предусмотренные законодательством меры, уточнили в министерстве.

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Источник
stiri.md logostiri
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