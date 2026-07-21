Депутат от PAS потребовала провести в парламенте слушания по делу избитого в Рышканах юноши

Случай 19-летнего молодого человека, которого жестоко избили на террасе ресторана в городе Рышканы, привлек внимание депутата Людмилы Адамчук.

Адамчук заявила, что была глубоко потрясена произошедшим и намерена запросить официальную информацию у ответственных органов, чтобы выяснить, как ведется расследование, в том числе какие меры защиты были предоставлены потерпевшему и имели ли место предполагаемые попытки давления на него, пишет realitatea.md

Кроме того, депутат сообщила, что намерена инициировать парламентские слушания по этому делу.

«Абсолютно недопустимо то, что произошло с 19-летним парнем из Рышкан. Только сегодня утром я увидела публикацию об этом случае. Честно говоря, меня это очень сильно эмоционально задело. Я сделаю все необходимые запросы. Я приглашу этого молодого человека в парламент, потому что впоследствии, как сообщается, агрессор применял давление на жертву, чтобы он отозвал заявление, и, судя по всему, он действительно его отозвал. Я видела видеозаписи, на которых отчетливо видно, как взрослый мужчина избивает подростка, а остальные сидят за столом и просто смотрят. Господи, в каком обществе мы живем? Мы обязаны добиться справедливости для этого молодого человека», — заявила депутат.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 29 июня. 19-летнего администратора ресторана жестоко избил мужчина, который отдыхал на террасе вместе с друзьями. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый был задержан, а впоследствии его перевели под домашний арест. По имеющейся информации, молодой человек подвергся нападению после того, как попытался защитить свою коллегу. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын подписал документ о примирении сторон после того, как на него оказывали давление.