Число острых кишечных инфекций в Молдове за неделю выросло более чем на 20%.

За последнюю неделю в Молдове зарегистрировали 621 случай острых кишечных инфекций.

Большая часть заболевших — дети. По сравнению с предыдущей неделей количество случаев выросло на 20,58%, передает realitatea.md

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), наиболее высокий уровень заболеваемости за период с 27 июля по 2 августа был зафиксирован в Кишинёве — 40,6 случая на 100 тысяч жителей, в Шолданештском районе — 40,1 случая, а также в Бельцах — 29,1 случая на 100 тысяч населения.

В рамках эпидемиологического мониторинга специалисты исследовали 42 пробы из окружающей среды. В 19 из них был обнаружен вибрион NAG (Vibrio cholerae non-O1/non-O139) — нехолерный микроорганизм, который не вызывает холеру, но может стать причиной острых кишечных заболеваний.

В НАОЗ уточнили, что выявление данного микроорганизма является обычным показателем контроля качества поверхностных вод в тёплый сезон.

Национальное агентство общественного здоровья продолжает следить за эпидемиологической ситуацией и проводить необходимые меры для профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Население информируют через официальные каналы связи.