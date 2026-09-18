Костюк — Чернэуцану: "Уволен или отстранен полицейский, обвиненный женой в насилии?".

Костюк задал Чернэуцану вопросы после того, как певица обвинила своего мужа, руководителя в INSP, в насилии.

Депутат Василе Костюк, лидер партии «Демократия дома», заявил, что остался «ошеломлен и шокирован» реакцией государственных учреждений на откровения певицы, обвинившей своего мужа, начальника управления в составе INSP, в насилии, пишет unimedia.info

«Чернэуцану молчит. Он уволен, отстранен? Он избивал жену, у него был браслет на ноге? У него забрали табельное оружие? Мы не знаем. Пытаются сгладить углы, сказать, что все не так серьезно, что он не является прямым подчиненным Чернэуцану, что Чернэуцану не виноват. От кого мне требовать ответа — от госпожи Мисаил-Никитин как главы МВД, от Чернэуцану как главы Генерального инспектората полиции? К кому обращаться женщинам?» — заявил депутат.

«Мы говорим, мы поем, мы аккомпанируем, мы отвечаем на вопросы, мы должны искать преступников. Зачем нам тогда вообще Национальная полиция? После того как я подготовил письмо и публичную информационную записку, в которой привел крайне важные подробности, я ожидал, что выйдет комиссар и скажет: „Мы отреагировали, попросили господина депутата прийти и рассказать нам, что ему известно“, хотя я опубликовал все, о чем говорил, и мне больше нечего добавить.

Я хотел увидеть расследование, инициированное госпожой министром, если хотите — и бывшим министром, которые, когда работали в ассоциации La Strada, на всех встречах говорили, что недопустимо, чтобы полиция реагировала на случаи насилия и домашнего насилия в течение 5–7 минут, это должно занимать три минуты. Так тогда говорила госпожа Мисаил-Никитин. Теперь, когда она министр, почему она не реализует те рекомендации, на которых они так настойчиво настаивали, когда работали в НПО? Сегодня среднее время реагирования на случаи домашнего насилия составляет 20–25 минут. Бывают случаи, когда ребенок звонит по номеру 112 и говорит, что папа бьет маму, а полиция не приезжает в течение 40 минут.

Я привел цифры, статистику, хотел увидеть адекватную реакцию государства. Более того, я представил информацию, обвинения в отношении бывшего начальника этого крайне важного управления, которое занималось защитой женщин, подвергавшихся насилию. Никого не беспокоит то, что я сказал? Я не видел, чтобы кто-нибудь из прессы спросил Чернэуцану: „У вас был начальник управления, который избивал свою женщину и в отношении которого были вынесены два предписания. Вы вызывали его, чтобы он письменно ответил, избивал ли он женщину?“ Он уволен, отстранен? Избивал жену, у него был браслет на ноге? У него забрали табельное оружие? Мы не знаем.

У нас есть информация, что многие полицейские избивают своих женщин, а те не решаются об этом говорить. Посмотрите, что произошло после того, как госпожа Ольга решилась выступить публично. Что сделали государственные учреждения? Какие учреждения должны защищать женщин в подобных ситуациях? Я ошеломлен и шокирован реакцией общества и государственных учреждений. Пытаются сгладить углы, сказать, что все не так серьезно, что он не является прямым подчиненным Чернэуцану, что Чернэуцану не виноват. От кого мне требовать ответа — от госпожи Мисаил-Никитин как главы МВД, от Чернэуцану как главы Генерального инспектората полиции? К кому обращаться женщинам? Что я могу сделать?» — заявил Василе Костюк в комментарии для прессы после того, как два дня назад опубликовал рассказ женщины, обвиняющей своего мужа-полицейского в избиении.

Певица утверждает, что подвергалась физическому насилию со стороны своего мужа, который, по ее словам, занимает руководящую должность в полиции. Она также заявила, что неоднократно обращалась за защитным предписанием в отношении него. Эти заявления были обнародованы в видеоролике, записанном совместно с депутатом Василе Костюком.

Упомянутый полицейский Михаил Криворученко, начальник Управления общественного порядка INSP, отверг выдвинутые против него обвинения.