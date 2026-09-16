Через приднестровский участок разрешили проезд украинских вагонов с грузами.

Через приграничный переход Кучурган-Новосавицкая Приднестровья разрешен проезд украинских вагонов с металлами и смолами в сторону портовых и приграничных станций, тогда как обратное движение полностью закрыто.

По информации ЖДМ, через этот переход разрешено отправлять из Украины загруженные вагоны с металлами и смолами, а также пустые составы. Они могут следовать на экспорт и транзитом в направлении станций Измаил, Рени, Джурджулешты и Галац, пишет rupor.md

Однако в обратную сторону со станций Измаил, Рени, Джурджулешты и Галац в Украину через данный стык движение загруженных и пустых вагонов не осуществляется. Как уточнил глава службы пассажирских и грузовых перевозок ЖДМ Владимир Сербинов, это сделано потому, что власти Приднестровья будут останавливать поезда и их осматривать, что нарушает принцип безостановочного движения:

«Потому что власти непризнанной республики (Приднестровья. — Прим. ред.) будут останавливать поезда и их осматривать. Это нарушает принцип безостановочного движения», - пояснил он.

По данным издания, ранее через украинско-молдовские железнодорожные переходы в общей сложности передали почти 560 тысяч тонн зерновых.