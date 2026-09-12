На севере Франции 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов.

Около 44 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в департаменте Сена — Маритим на севере Франции. О происшествии сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро в соцсети X.

«Поезд, следовавший по маршруту Руан-Кан и перевозивший 180 пассажиров, сошел с рельсов между Турвилем и Эльбеф-Сен-Обеном, недалеко от города Клеон в департаменте Сена-Маритим», — отметил министр.

По его словам, на месте происшествия работают 140 спасателей. Глава администрации департамента направился на место аварии для координации спасательных служб.

Как передает телеканал BFMTV, поезд сошел с рельсов 11 сентября около 19:30 по местному времени (20:30 мск). По предварительным данным, он столкнулся с неопознанным объектом. Один вагон перевернулся, еще четыре сошли с рельсов.

«В ходе пресс-брифинга префект представил предварительный отчет о 44 пострадавших, в том числе о 18-летней женщине в критическом состоянии, которая была эвакуирована в университетскую больницу Руана. Остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы», — говорится в публикации.

Согласно предварительному отчету министра транспорта Франции, пострадали около 20 человек.

Машинист поезда прошел тесты на алкоголь и наркотики — результаты оказались отрицательными, сообщили в прокуратуре. Причины аварии устанавливаются.