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realitatea.md logorealitatea
6 Августа 2026, 10:56
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Чебан: Вода в Кишиневе будет круглосуточно, перебоев не ожидается

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что практически завершены все работы по обеспечению безопасности зон водозабора и организации альтернативного водоснабжения на фоне опасений, связанных с уровнем воды в Днестре.

Чебан: Вода в Кишиневе будет круглосуточно, перебоев не ожидается.
Чебан: Вода в Кишиневе будет круглосуточно, перебоев не ожидается.

По словам мэра, в течение последних двух недель десятки сотрудников предприятий Apă-Canal Chișinău, Spațiilor Verzi и других муниципальных служб работали без перерыва, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение столицы, передает realitatea.md

«Практически завершено все необходимое для обеспечения безопасности водозаборной станции на реке Днестр и снабжения водой столицы нашей страны. Хочу поблагодарить всех коллег, которые были задействованы в этой работе. Вода в Кишиневе будет — в кранах 24 часа в сутки», — заявил Ион Чебан.

Мэр уточнил, что оборудованы все необходимые защитные зоны, а муниципальные власти приняли все меры для предотвращения возможных проблем с водоснабжением.

«Учитывая, что мы не можем никому доверять, мы сделали все возможное со своей стороны и даже больше. Хочу призвать людей сохранять спокойствие и заверить, что мы предприняли все необходимые действия. Вода будет!» — подчеркнул Чебан.

Заявления прозвучали на фоне обеспокоенности ситуацией с уровнем воды в реке Днестр и работой водозаборных станций.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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