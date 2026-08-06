Чебан: Вода в Кишиневе будет круглосуточно, перебоев не ожидается.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что практически завершены все работы по обеспечению безопасности зон водозабора и организации альтернативного водоснабжения на фоне опасений, связанных с уровнем воды в Днестре.

По словам мэра, в течение последних двух недель десятки сотрудников предприятий Apă-Canal Chișinău, Spațiilor Verzi и других муниципальных служб работали без перерыва, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение столицы, передает realitatea.md

«Практически завершено все необходимое для обеспечения безопасности водозаборной станции на реке Днестр и снабжения водой столицы нашей страны. Хочу поблагодарить всех коллег, которые были задействованы в этой работе. Вода в Кишиневе будет — в кранах 24 часа в сутки», — заявил Ион Чебан.

Мэр уточнил, что оборудованы все необходимые защитные зоны, а муниципальные власти приняли все меры для предотвращения возможных проблем с водоснабжением.

«Учитывая, что мы не можем никому доверять, мы сделали все возможное со своей стороны и даже больше. Хочу призвать людей сохранять спокойствие и заверить, что мы предприняли все необходимые действия. Вода будет!» — подчеркнул Чебан.

Заявления прозвучали на фоне обеспокоенности ситуацией с уровнем воды в реке Днестр и работой водозаборных станций.