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moldova1.md logomoldova1
3 Августа 2026, 14:22
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Больница им. Игнатенко готовится к возможному кризису с водоснабжением

Детская муниципальная клиническая больница имени Валентина Игнатенко и все 108 детских садов, работающих в августе в Кишиневе, обеспечены запасами питьевой и технической воды.

Больница «Игнатенко» готовится к возможному кризису с водоснабжением.
Больница «Игнатенко» готовится к возможному кризису с водоснабжением.

Об этом сообщили муниципальные власти после проверки учреждений, передает moldova1.md

Подготовка ведется на фоне риска перебоев с водоснабжением из-за снижения уровня воды в Днестре. В администрации больницы имени Валентина Игнатенко сообщили, что медучреждение располагает необходимыми резервами на случай возможного кризиса.

«Для такого учреждения, как больница имени Валентина Игнатенко, норма составляет около одной тонны воды на одного пациента. Таким образом, больница должна потреблять не менее 150 тонн воды в сутки», — сообщили представители учреждения.

По их словам, на каждом этаже установлены емкости для хранения воды, а критически важные подразделения, включая прачечные, стерилизационные и пищеблоки, полностью обеспечены необходимыми запасами.

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что до 4 августа все 108 работающих детских садов будут оснащены резервуарами большой вместимости для технической воды, которая при необходимости будет использоваться для мытья посуды, стирки и других хозяйственных нужд.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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