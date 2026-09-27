Чебан потребовал объяснений с ситуацией на Днестре: Вода практически перекрыта.

Мэр Кишинева Ион Чебан утверждает, что ситуация на Днестре становится все более сложной, и обвиняет центральные власти в недостаточном информировании общественности о переговорах относительно объема воды в реке.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, мэр заявил, что «вода практически перекрыта» и что ситуация больше не зависит от муниципия Кишинев, а определяется решениями, принимаемыми на национальном уровне, сообщает alerta.md

Чебан потребовал от правительства публично объяснить, о чем ведутся переговоры и на каких условиях Молдова продолжит получать воду из Днестра. Он утверждает, что неоднократно просил включить представителей примэрии Кишинева в Днестровскую комиссию, чтобы муниципальные власти могли непосредственно участвовать в обсуждениях и предоставлять данные о ситуации на водозаборной станции.

Заявления мэра прозвучали на фоне переговоров между Молдовой и Украиной о режиме сброса воды из Новоднестровского водохранилища. По данным Министерства окружающей среды, украинская сторона первоначально предложила направлять в сторону Молдовы объем воды, эквивалентный притоку в водохранилище, — около 22 м³/с, тогда как на тот момент поддерживаемый сток составлял примерно 60 м³/с. Официальный Кишинев не согласился с резким сокращением объема воды, и переговоры продолжились.

Ион Чебан также отвергает критику в адрес водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ. Мэр утверждает, что муниципальная инфраструктура работает в обычном режиме и что летом были проведены работы, которые должны обеспечить функционирование станции в условиях низкого уровня воды в Днестре.

В то же время министр окружающей среды Георге Хаждер недавно заявил, что гидрологическая ситуация остается сложной из-за низкого притока воды в Новоднестровское водохранилище. По его словам, запасы воды в водохранилище достигли очень низкого уровня, а власти постоянно следят за ситуацией и ведут переговоры с украинской стороной, чтобы обеспечить достаточный сток ниже по течению.

Чебан также заявил, что власти должны информировать население о развитии ситуации и возможных мерах, которые могут потребоваться в случае дальнейшего сокращения стока Днестра.