Движение по Панамскому каналу ограничено из-за засухи.

Администрация Панамского канала (PCA) предупредила о об ограничении трафика по каналу, что связано со снижением уровня воды из-за сильной засухи.

В октябре число проходящих по каналу судов будет на 18% меньше, чем в августе, передает theguardian.com

На Панамский канал приходится 5% глобальных морских грузоперевозок и около 40% американских контейнерных перевозок. В обычных условиях по каналу в сутки успевают пройти 36–40 судов. В августе по нему пропускали 36 судов, в первой половине сентября — 34, во второй половине — 32. Как следует из документов оператора канала, с октября среднее число проходящих судов будет составлять 29,5. В августе среднее время ожидания прохода через канал достигало десяти суток, и это самый длительный период с мая этого года. Стоимость слотов на проход канала без очереди достигает $4 млн.

Эксперты предупреждают, что спад воды из-за засухи еще не прекратился, поэтому движение может быть еще больше ограничено. По данным ООН, воздействие климатического феномена Эль-Ниньо, который вызывает сильную засуху в этом регионе, достигнет пика в сентябре—декабре. Рекорд ограничений на Панамском канале был установлен в конце 2023—начале 2024 года, когда в сутки по этому пути проходило не более 22 судов.