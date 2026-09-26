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26 Сентября 2026, 19:08
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На Днестре значительно снизился уровень воды: власти следят за ситуацией

Ситуация на Днестре ухудшается на фоне отсутствия осадков в Украине, а уровень воды на севере Молдовы значительно снизился.

На Днестре значительно снизился уровень воды: власти следят за ситуацией.
На Днестре значительно снизился уровень воды: власти следят за ситуацией.

Министр окружающей среды Георге Хаждер сообщил, что сделанные 26 сентября на гидрологическом посту в Наславче снимки подтверждают снижение уровня воды.

По словам чиновника, власти постоянно поддерживают связь с оператором водозаборной станции в Косауцах, где уровень воды уже снизился примерно на 10 сантиметров.

«На данный момент никакой опасности нет», — уточнил министр.

Власти непрерывно следят за развитием ситуации и призывают всех операторов водоснабжения и канализации внимательно контролировать объемы воды и немедленно сообщать Национальному центру управления кризисами и Министерству окружающей среды о любой необходимости в поддержке.

Цель — обеспечить бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Министр окружающей среды также призвал граждан рационально расходовать воду с учетом сложившихся гидрологических условий.

Георге Хаждер сообщил, что в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о развитии ситуации.

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