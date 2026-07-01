Чебан: Молдова будет платить за газ самую высокую цену в Европе.

Мэр Кишинева Ион Чебан подверг критике решения нового правительства, касающиеся существенного повышения цен на природный газ.

Как сообщает градоначальник, Молдова рискует столкнуться с самыми высокими тарифами в Европе из-за отсутствия стратегических и тактических мер со стороны властей, пишет rupor.md

По словам Чебана, решения прошлой недели напрямую затрагивают жителей муниципия и всей страны. Столичный мэр указал на серьезность проблемы, отметив финансовую нагрузку на население.

«Молдова будет платить самый высокий тариф в Европе, опять же потому, что ничего не было сделано ни с точки зрения стратегической, ни с точки зрения тактической, ни по другим соображениям», — заявил мэр.

Градоначальник также подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведет к неоправданным переплатам со стороны рядовых граждан.

«Всякие фирмы, посредники обогащаются за счет каждого жителя этого города и населенных пунктов страны. То, что происходит, — это очень серьезно», — добавил он.

Ранее 24 июля представители оппозиции провели акцию протеста у здания Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ/ANRE) против запроса Energocom о повышении тарифа на природный газ. Участники протеста призвали регулятора не утверждать новые цены и потребовали провести парламентские слушания до принятия решения.

Отметим, что ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал Energocom уже приступать к закупке газа на зиму, напомнив, что 60% тарифа зависит от стоимости газа на международных рынках, и молдавские власти не в состоянии на это повлиять.

«Мы можем ждать и надеяться, что стоимость газа снизится, но ответственным решением будет постепенное заключение контрактов на холодный период. Цена может снизиться, но может и вырасти. Государство не должно пытаться угадать», — заявил Тофан, добавив, что власти проанализируют возможность сокращения расходов на транспортировку, распределение и выставление счетов, которые составляют около 40% тарифа.

Тем временем НАРЭ решило практически полностью удовлетворить запрос госпредприятия Energocom о повышении тарифа на газ на 45%. Таким образом, тариф может вырасти с 14,42 лея до 20,30 лея за кубометр с учетом НДС (при запрашиваемых Energocom 20,93 лея).

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что тарифы на природный газ в Молдове могут пересматривать раз в три месяца — как в сторону повышения, так и снижения — в зависимости от ситуации на международных рынках. Кроме того, власти могут объединить газораспределительные предприятия в одну компанию, чтобы сократить расходы. Исполняющий обязанности председателя правления Moldovagaz Вадим Чебан 23 июля подтвердил, что руководство компании поддерживает эту инициативу по созданию единой структуры в составе Moldovagaz.