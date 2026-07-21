Бузату о зарплатах на предприятии: Затраты на содержание Energocom не превышают 6 банов с кубометра.

Затраты на содержание государственной энергетической компании Energocom не превышают 6 банов с кубометра цены газа и их сокращение не способно оказать влияние на тариф.

Оклады сотрудников компании рассчитываются не решением Energocom, а на основании положений и коэффициентов, утвержденных правительством. НАРЭ включает в тариф лишь определенную, строго ограниченную часть этих затрат, заявил исполняющий обязанности генерального директора Energocom Евгений Бузату в "Новой неделе с Анатолием Голя", передает tv8.md

"Структура тарифа и как он формируется в процентах. У нас предложенный тариф 19,38 лея без НДС, из них 12,67 лея - это чисто закупка газа (66,24%). Транспортировка 60 банов за кубометр (3,1%). Распределение 4,7 лея или 24,63%. Далее следуют затраты поставщика, куда входят зарплаты и регулируемые пошлины 56 банов или 2,95% из которых на зарплаты в Energocom идет только 6 банов. Рентабельность идет еще 13 банов. А также тарифные отклонения в 54 бана, которые уже стоят 106 млн. Так получается 19,38 лея", — рассказал Бузату.

Он отметил, что не согласен с утверждениями, что зарплаты или операционные расходы имеют отношения к повышению тарифа на газ, отмечая, что необходимость продиктована ростом цены на международных рынках и накоплением тарифных отклонений, когда газ продавали населению дешевле, чем закупали.

"Затраты Energocom, куда включается зарплата и другие расходы, выходит 27 млн леев из регулируемых затрат. Но этот тарифы не покрывает всю нашу зарплату, в НАРЭ расчета. Давайте не забывать, что Energocom ведет две большие деятельности закупки газа и электроэнергии. По электроэнергии оборот составляет 53%, по газу 47%", — заявил Бузату.

Он рассказал, что сейчас по штату в Energocom работает 254 человека и затраты на них, а также другие расходы компании распределяются пропорционально между сферами электроэнергии и газа. К тому же регулятор не позволил бы включить в тариф расходы на зарплаты выше определенного процента. Исходя из слов Бузату, по расчетам из предложенного тарифа в 19,38 лея без НДС, на зарплаты сотрудников пойдет 6 банов или менее 0,2% от стоимости кубометра.