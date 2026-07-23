Бузату о повышения цен на газ: К июлю отрицательные отклонения достигли 106 млн леев.

Исполняющий обязанности директора Energocom Евгений Бузату объяснил причины, по которым компания обратилась с просьбой пересмотреть тариф на природный газ.

«Согласно законодательству, поставщик, выполняющий обязательства по оказанию публичной услуги, если видит, что отклонение — как в большую, так и в меньшую сторону — превышает 1%, обязан обратиться в агентство с заявлением о корректировке тарифа», — заявил он в эфире программы Rezoomat на Realitatea, передает unimedia.info

По словам Бузату, при утверждении действующего тарифа в 2026 году Energocom исходил из средней закупочной цены газа 38 евро за мегаватт-час, или около 400 евро за тысячу кубометров.

Он пояснил, что компания закупает газ по форвардным контрактам — то есть приобретает его заранее с поставкой в последующие месяцы.

«Когда в 2026 году утверждался действующий тариф — 13,35 лея без НДС, закупочная корзина Energocom на весь год формировалась исходя из цены 38 евро за мегаватт-час, или около 400 евро за тысячу кубометров.

Важно отметить, что Energocom закупает так называемые энергетические продукты — форвардные контракты, то есть покупает газ сегодня с поставкой, например, в сентябре, октябре или ноябре. Эти закупки осуществляются на европейских рынках.

На момент утверждения тарифа стоимость таких форвардных контрактов составляла 38 евро за мегаватт-час. Однако после начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля цены на европейских биржах начали расти. В определенный момент они достигли 70 евро за мегаватт-час.

При этом в апреле, мае и июне объемы поставок были сравнительно небольшими. Несмотря на то что закупочная цена уже превышала 38 евро за мегаватт-час, средняя стоимость закупки составила около 423 евро за тысячу кубометров», — отметил директор Energocom.

Бузату сообщил, что по итогам расчетов, проведенных в июле, компания зафиксировала накопленные отрицательные отклонения примерно на 106 млн леев.

«Таким образом, уже с апреля мы начали накапливать эти отрицательные отклонения. Наши расходы на поставку газа больше не покрывались действующим тарифом, и этот разрыв постепенно увеличивался», — подчеркнул Бузату.