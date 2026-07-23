Бузату объяснил заработок почти 100 тысяч леев в месяц: По постановлению правительства.

Зарплата руководителя Energocom формируется по правилам, утвержденным постановлением правительства №743, объяснил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Евгений Бузату.

Его должностной оклад составляет 47 228 леев, а остальная часть дохода складывается из надбавок и премий, передает rupor.md

«Структура оплаты труда в Energocom установлена постановлением правительства №743 и состоит из нескольких компонентов. Мой должностной оклад составляет 47 228 леев, к которому добавляются различные стимулирующие выплаты», — объяснил Бузату в эфире программы Rezoomat.

Он утверждает, что в тариф на газ включается не вся сумма. Расходы на зарплаты распределяются между газовым и электроэнергетическим направлениями компании, а премии выплачиваются из резервов и доходов от торговли энергоресурсами на нерегулируемом рынке.