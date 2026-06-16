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politia.md logopolitia
16 Июня 2026, 19:03
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Более 200 растений мака обнаружили во дворе жительницы Крузешт

Сотрудники полиции выявили незаконное выращивание наркосодержащих растений в коммуне Крузешты.

Более 200 растений мака обнаружили во дворе жительницы Крузешт.
Более 200 растений мака обнаружили во дворе жительницы Крузешт.

Фигуранткой уголовного дела стала 28-летняя местная жительница.

По данным правоохранителей, в ходе проверки на территории её домовладения были обнаружены более 200 зелёных растений, предположительно являющихся маком. Оперативные мероприятия проводили сотрудники полиции сектора Чеканы.

Все обнаруженные растения были изъяты и направлены на экспертизу, которая должна установить их точный вид и наличие наркотических веществ.

По факту незаконного культивирования растений возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

В полиции напомнили, что выращивание растений, содержащих наркотические вещества, запрещено законом и влечёт уголовную ответственность.

Источник
politia.md logopolitia
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