ANTA открыла прием заявок на разрешения CEMT на 2027 год.

Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ/ANTA) объявило о старте приема заявок от автоперевозчиков для участия в распределении многосторонних разрешений ЕКМТ (CEMT) на 2027 год.

В агентстве подчеркивают, что строгое соблюдение всех установленных требований является обязательным условием для валидации заявок и последующего участия в конкурсе на следующий год. Перевозчикам настоятельно рекомендуется детально изучить решения Комиссии ЕКМТ, закрепленные в Протоколе № 11 от 20 июня 2025 года, где прописаны все правила распределения квот, передает rupor.md

Полная информация о процедуре и условиях участия уже опубликована на официальном сайте НААТ. Кроме того, при возникновении вопросов операторы могут напрямую обратиться за консультацией к специалистам агентства по телефонам: (022) 440445 и (022) 832060.

Многосторонние разрешения ЕКМТ предоставляют право осуществлять международные автомобильные грузоперевозки между государствами-участниками системы в соответствии с регламентом ЕКМТ.