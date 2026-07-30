ANSA: В сезон домашних заготовок необходимо соблюдать правила безопасности.

В период домашних заготовок фруктов и овощей на зиму важно строго соблюдать правила безопасности. Такая практика остаётся традиционной для многих хозяйств страны.

В этой связи Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предупреждает потребителей о серьёзных рисках, связанных с неправильным приготовлением домашних консервов. Употребление консервов, изготовленных с нарушением технологии, может привести к ботулизму — тяжёлому пищевому отравлению, вызванному токсином бактерии Clostridium botulinum, передает noi.md

Ботулизм обычно развивается вследствие попадания в организм сильнодействующих нейротоксинов, образующихся в зараженных продуктах питания. Токсин поражает нервную систему и при отсутствии своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу.

Вместе с тем заболевание встречается сравнительно редко. Ботулотоксины попадают в организм через продукты, прошедшие ненадлежащую обработку, в которых бактерии или их споры сохраняются, затем размножаются и вырабатывают токсин.

В связи с этим агентство рекомендует строго соблюдать следующие правила приготовления домашних консервов:

Перед началом консервирования необходимо определить уровень кислотности продуктов. К продуктам с высокой кислотностью относятся фрукты, варенье, квашеные и маринованные в уксусе овощи. К продуктам с низкой кислотностью — свежие овощи (стручковая фасоль, горох, морковь, грибы), мясо, рыба и супы.

Соблюдать правила гигиены: тщательно промывать сырье под проточной водой и заранее стерилизовать стеклянные банки.

При этом стерилизация банок в духовке считается крайне опасной, поскольку сухой воздух передает тепло значительно медленнее, чем вода или пар. Кроме того, банки могут лопнуть, а содержимое не достигает температуры, необходимой для уничтожения спор бактерий.

Медленное охлаждение банок путём укутывания их в одеяла («сухой дунст») длительное время удерживает консервы в температурном диапазоне от 30°C до 55°C — так называемой критической зоне, благоприятной для прорастания оставшихся спор и развития термофильных спорообразующих бактерий.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает граждан максимально ответственно подходить к процессу домашнего консервирования. Ведомство напоминает, что ботулотоксин не всегда изменяет вкус или запах продукта, поэтому ни в коем случае не следует пробовать консервы, вызывающие малейшие подозрения.