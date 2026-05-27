noi.md
27 Мая 2026, 21:57
369
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти активизируют борьбу с амброзией: начались проверки на местах

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов вместе с Инспекторатом по охране окружающей среды созвали заседание Центральной смешанной комиссии по координации и реализации мер по борьбе с амброзией на территории РМ.

В ходе заседания было объявлено об официальном старте полевых инспекций в рамках внедрения Национального плана по искоренению амброзии (Ambrosia artemisiifolia), разработанного в соответствии с Постановлением Правительства № 111/2026. Документ предусматривает обязательные меры по предотвращению и борьбе с распространением этого инвазивного растения по всей территории страны, передает noi.md

Власти уточнили, что НАБПП и ИООС будут проводить скоординированные мониторинговые и контрольные мероприятия на национальном уровне. Вместе с тем были четко определены зоны ответственности каждого ведомства и регламент проведения проверок на местах.

НАБПП предупреждает, что амброзия является инвазивным сорняком, способным вызывать тяжелые респираторные аллергические реакции и наносить значительный ущерб аграрному сектору. В связи с этим уничтожение растения до начала периода его цветения является прямой установленной законом обязанностью. 

Ответственность за уничтожение сорняка возлагается на собственников и арендаторов (владельцев) земельных участков, администраторов объектов публичной инфраструктуры (включая автомобильные и железные дороги, а также ирригационные системы), а также бенефициаров строящихся объектов (в рамках реализуемых строительных проектов). 

Для эффективной борьбы с амброзией ведомства рекомендуют применять комплекс мер: регулярное скашивание зараженных участков до появления соцветий, вырывание растений с корнем в случае изолированных очагов, проведение агротехнических работ и использование разрешенных фитосанитарных средств. НАБПП и ИООС напоминают, что неисполнение обязательств по борьбе с амброзией квалифицируется как правонарушение и влечет за собой наказание в соответствии с Кодексом Республики Молдова о правонарушениях. 

Территориальные инспекторы наделены полномочиями проводить проверки и применять санкции к лицам, которые не предприняли необходимые меры в установленный законодательством срок. Кроме того, для оперативного мониторинга ситуации была запущена Национальная платформа «Карта очагов амброзии», доступная на официальном сайте НАБПП (ANSA).

