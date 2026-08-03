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noi.md logonoi
3 Августа 2026, 22:55
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Амброзия влечёт за собой штрафы: в четырёх районах Молдовы прошли проверки

Экологические инспекторы провели рейды по проверке общественных и частных земельных участков в нескольких регионах страны с целью выявления очагов амброзии и предотвращения распространения этого инвазивного растения.

Амброзия влечёт за собой штрафы: в четырёх районах Молдовы прошли проверки.
Амброзия влечёт за собой штрафы: в четырёх районах Молдовы прошли проверки.

Проверки проводились сотрудниками Инспектората по охране окружающей среды Кишинёва, Бельц, Чимишлии и Бричан. Инспекторы проверяли, соблюдают ли собственники и управляющие земельными участками обязательства по их содержанию и уничтожению амброзии, передает noi.md

По результатам проведённых мероприятий было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов составила 4050 леев. 

В муниципии Кишинёв физическое лицо было оштрафовано на 600 леев. Аналогичное наказание было применено и в Чимишлийском районе. В Бельцах составили два протокола с наложением штрафов на общую сумму 1650 леев. Ещё два человека из села Берлинцы Бричанского района заплатили штрафы на сумму 1200 леев. 

Граждане и экономические агенты были проинформированы о необходимости борьбы с растением путём повторного скашивания, выдёргивания с корнем или применения других эффективных методов до того, как оно сформирует и начнёт распространять семена. 

Инспекторат по охране окружающей среды напоминает, что амброзия негативно влияет на биоразнообразие и здоровье населения, а её уничтожение является обязанностью всех собственников и управляющих земельными участками.

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Источник
noi.md logonoi
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