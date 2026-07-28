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radiomoldova.md logoradiomoldova
28 Июля 2026, 21:40
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Амброзия входит в фазу цветения: ANSA призвала уничтожать сорняк до появления пыльцы

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) призвало владельцев и пользователей земельных участков принять меры по уничтожению амброзии.

Амброзия входит в фазу цветения: ANSA призвала уничтожать сорняк до появления пыльцы.
Амброзия входит в фазу цветения: ANSA призвала уничтожать сорняк до появления пыльцы.

В ведомстве предупредили, что в ближайшее время растение вступит в фазу активного цветения, передает radiomoldova.md

«Амброзию можно эффективно уничтожить, если начать борьбу своевременно. Рекомендуются различные методы: дискование почвы, скашивание или удаление растения вручную», — сообщила старший инспектор ANSA Лариса Мунтяну.

Чиновница отметила, что растение необходимо срезать максимально близко к поверхности почвы четыре–пять раз за вегетационный период.

«Важно учитывать, что после четырех–пяти скашиваний амброзия может повысить свою устойчивость. Поэтому косить ее следует как можно ближе к земле и повторять процедуру до полного уничтожения растения», — пояснила специалист.

В качестве химического метода ANSA рекомендует использовать зарегистрированные гербициды на ранних стадиях развития сорняка, строго соблюдая инструкцию по применению.

По официальным данным, аллергическими заболеваниями страдают 20–30% населения мира, а пыльца амброзии считается одним из самых агрессивных аллергенов. В Молдове также растет число случаев сезонного аллергического ринита: если в 2024 году регистрировалось 4,7 случая на 10 тыс. жителей, то в 2025 году этот показатель вырос до 15 случаев на 10 тыс. жителей.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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