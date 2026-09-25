Административно-территориальная реформа изменит и систему здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Александру Гаснаша, ведомству необходимо будет адаптировать центры здоровья и медицинские услуги к новой административной структуре.

«Мы не забываем об административно-территориальной реформе. Сейчас я, вероятно, не буду говорить об этом подробно, пока она не будет проголосована в парламенте. Но, думаю, вы понимаете, что будет с некоторыми центрами здоровья, что будет с определенными услугами, поскольку сейчас много говорится об администрациях второго уровня — о районах. Однако в ноябре будет больше ясности, и тогда нам нужно будет адаптироваться и подготовить медицинскую систему к этим изменениям», — заявил министр в ходе Business Breakfast, организованного в рамках открытия выставки «MoldMedizin & MoldDent», сообщает logos-press.md

Гаснаш объявил о реорганизации медицинских услуг, сделав акцент на концентрации экстренной и неотложной помощи в региональных центрах, а также на изменении маршрута пациента.

Будут созданы «центры передового опыта»

По словам министра, новая организация системы должна позволить сосредоточить ресурсы там, где есть достаточное количество медицинских кадров и необходимая инфраструктура для оказания сложных услуг.

«Именно отсюда будет исходить логика региональной концентрации острых медицинских услуг. Мы создадим центры передового опыта в более крупных регионах, где сможем инвестировать и в технологии, и в человеческие ресурсы, и тогда этот маршрут пациента будет понятен», – сказал министр.

Отдельное внимание будет уделено первичной медико-санитарной помощи. Министр отметил, что система должна выстраиваться вокруг потребностей пациента независимо от того, оказываются услуги государственными или частными учреждениями.

«С декабря до середины июля у нас будет время проводить обсуждения и анализировать ситуацию с каждым учреждением отдельно, а также публично определить, какие услуги не покрываются, и рассмотреть возможности партнерства с частным сектором», – заключил Александру Гаснаш.