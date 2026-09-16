Гаснаш об отсутствии Интерферона: В Молдове зарегистрировано 55–57% основных лекарств.

Министр здравоохранения Александру Гаснаш объяснил отсутствие интерферона тем, что в Молдове зарегистрировано лишь около 55–57% препаратов из списка основных лекарственных средств.

По его словам, из-за этого периодически возникают временные дефициты отдельных препаратов, пишет realitatea.md

Министр отметил, что интерферон не относится к препаратам первой линии. При этом национальные протоколы лечения разрабатываются с учетом лекарств, зарегистрированных в стране.

«У нас в стране нет всего списка основных лекарственных препаратов. У нас есть около 55–57% необходимого списка, чтобы иметь возможность включить эти лекарства в последние протоколы, которые мы внедряем в наше лечение. Мы используем лекарства в зависимости от препаратов, зарегистрированных [в стране]. И иногда возникает временный дефицит этих лекарств. Интерферон, как это было в данном случае, не является препаратом первой линии», — объяснил Гаснаш.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения подтвердило, что Интерферона нет в Онкологическом институте. В ведомстве связали проблему с особенностями работы системы централизованных государственных закупок в сфере здравоохранения. 14 сентября министерство сообщило, что препарат вновь появился в медицинском учреждении.