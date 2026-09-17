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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 10:29
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В Молдове отменят ограничения на открытие аптек

Проект нового Закона о фармацевтической деятельности аннулирует ограничения, связанные с численностью населения, расстоянием между аптеками и плотностью аптечной сети.

В Молдове отменят ограничения на открытие аптек.
В Молдове отменят ограничения на открытие аптек.

Согласно документу, аптеки можно будет открывать в любом населенном пункте при соблюдении законодательных требований, сообщает logos-press.md

Минздрав повторно вынес на публичные консультации проект, который регламентирует новый порядок деятельности аптек и процедуры мониторинга рынка. 

Авторы предлагают установить семь видов фармацевтических подразделений: коммунитарные аптеки и филиалы, аптечные пункты, больничные и университетские аптеки, мобильные аптеки и автоматы для выдачи лекарств. 

Аптечные филиалы, пункты, мобильные аптеки и автоматы по выдаче лекарств будут работать под руководством головной аптеки. Владельцы крупных сетей, которые администрируют не менее 30 аптечных подразделений, должны будут обеспечить работу хотя бы одной  аптеки с полным спектром услуг в каждом населенном пункте, где сеть действует. 

В селах, где нет аптек, предлагается ускоренная процедура  их открытия. Вводится  запрет готовить препараты и отпускать лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Мобильные аптеки и автоматы будут запущены как пилотные проекты сроком на 3 года. 

Через аптечные автоматы можно будет приобретать только утвержденные минздравом безрецептурные лекарства. При этом пациентам будут обязаны обеспечить возможность дистанционной консультации с фармацевтом.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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