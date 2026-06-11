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unian.net logounian
11 Июня 2026, 07:54
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Череда магнитных бурь атакует Землю: ученые назвали даты

В ближайшие дни ожидается череда магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Череда магнитных бурь атакует Землю: ученые назвали даты.
Череда магнитных бурь атакует Землю: ученые назвали даты.

На данный момент после очень слабого выброса корональной массы, который произошел 6 июня, солнечный ветер вернулся к преимущественно фоновому уровню. Сегодня, по данным специалистов, магнитных бурь также не ожидается, пишет unian.net

В то же время из-за воздействия высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 12 и 13 июня увеличивается вероятность слабой магнитной бури уровня G1.

Как сообщается, за последние 24 часа на Солнце произошло минимум два выброса корональной массы. Анализ потенциальных компонентов, направленных к Земле, все еще продолжается, однако в конце этой недели также можно ожидать возможных касательных ударов.

Источник
unian.net logounian
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