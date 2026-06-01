В США впервые ввели человеку препарат для «перепрограммирования» клеток против старения.

Экспериментальное вещество ER-100 ввели в глазное яблоко с глаукомой — заболеванием, которое чаще развивается у людей старше 40 лет. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на пресс-релиз компании, сообщает rtvi.com

На первой фазе испытаний будут оцениваться безопасность и переносимость ER-100, а также дополнительные показатели, связанные со зрительной функцией. Препарат должен восстановить работу клеток, вернув эпигенетический код к более «молодым» паттернам экспрессии генов.

По словам соучредителя Life Biosciences и профессора генетики Гарвардской медицинской школы Дэвида Синклера, исследования показывают, что старение во многом вызвано потерей именно этой эпигенетической информации, а не необратимыми повреждениями. Текущий этап он назвал важным моментом для всей области биологии старения.

«Это клиническое исследование — первая возможность проверить, может ли восстановление этой информации улучшить состояние пациентов с различными заболеваниями», — подчеркнул Синклер.

Главный научный сотрудник компании Шэрон Розенцвейг-Липсон отметила, что препарат стал результатом многолетних исследований. По ее словам, доклинические эксперименты показали, что метод способен восстанавливать эпигенетические паттерны здоровой клеточной функции, улучшать работу тканей и возвращать зрение у животных.

«Внедрение ER-100 в клиническую практику — важный шаг на пути к превращению эпигенетической терапии в новый класс лекарств от возрастных заболеваний», — заявила Розенцвейг-Липсон.

В Life Biosciences подчеркивают, что потеря зрения при глаукоме и других болезнях глаз не только снижает качество жизни, но и повышает риск утраты самостоятельности, тяжелых падений, а также депрессии и деменции из-за социальной изоляции.

Не единственные на рынке

Как отмечает Business Insider, Life Biosciences — не единственная компания в этой сфере. В идею борьбы со старением все активнее вкладываются миллиардеры, в том числе Джефф Безос и Сэм Альтман, а также фармацевтические гиганты Merck и Eli Lilly.

Современные разработки в этой области опираются на работу ученого и хирурга Синъи Яманаки, который в 2007 году впервые успешно перепрограммировал клетки взрослого человека и позже получил за это Нобелевскую премию. «Факторы Яманаки» — это четыре специфических белка, которые способны вернуть старым клеткам способность функционировать заново.

Главный риск — рак

Потенциал клеточного перепрограммирования велик, но и проблем немало. Основная из них — высокий риск развития онкологии: в ходе экспериментов на мышах у некоторых особей развились опухоли.

«Критики обеспокоены тем, что два из четырех факторов клеточного перепрограммирования, выявленных Яманакой, являются онкогенами, которые могут делиться бесконечно», — пишет Business Insider.

Поэтому Life Biosciences использует только три из четырех «факторов Яманаки» и контролирует терапию с помощью доксициклина — антибиотика широкого спектра действия. Ученые, изучающие долголетие, признают, что такие методы способны повлиять на старение заметно сильнее, чем пищевые добавки или перепрофилированные дженерики — препараты, которые применяют для лечения состояний, для которых они изначально не предназначались.

При этом часть научного сообщества относится к методу осторожно, а некоторые исследователи настроены скептически. Директор Центра здорового долголетия при Национальной университетской системе здравоохранения в Сингапуре Брайан Кеннеди отметил, что пока недостаточно знаний, чтобы безопасно и эффективно проводить такие процедуры на людях.