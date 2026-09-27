В мозге нашли неожиданную причину лишнего веса и сильной тяги к еде.

К перееданию и лишнему весу может приводить не столько сильная тяга к еде, сколько непостоянство, «скачки» в работе системы вознаграждения мозга.

Чем сильнее от раза к разу колебалась реакция мозга на еду, тем более хаотичным было пищевое поведение и тем выше — масса тела. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Ученые Тюбингенского университета обследовали 79 женщин: 35 с расстройством переедания, 21 с его более легкой формой и 23 в контрольной группе. С помощью сканирования мозга они измеряли, как от пробы к пробе меняется активность в прилежащем ядре — ключевом центре вознаграждения.

Оказалось, что чем больше «разброс» этой активности от попытки к попытке, тем выше был индекс массы тела. У женщин с расстройством переедания особенно сильно «прыгала» оценка того, насколько сильно им хочется той или иной еды, — прежде всего в ситуациях неопределенности. Причем колебания затрагивали именно зоны вознаграждения и когнитивного контроля, а не другие области мозга.

Показательно, что при игре на деньги такой нестабильности не возникало — эффект оказался специфичным именно для еды. Это меняет взгляд на переедание: возможно, проблема не в том, что человек постоянно испытывает мощное желание есть, а в том, что его «сигнальная система» работает нестабильно и непредсказуемо. Понимание этого может помочь в разработке новых подходов к лечению расстройств пищевого поведения — не подавляя тягу вообще, а делая реакцию мозга более ровной. Выборка, впрочем, была небольшой и состояла только из женщин.

Расстройство переедания — одно из самых распространенных нарушений пищевого поведения, при котором человек регулярно теряет контроль над едой. Его часто объясняют слабой силой воли или тягой к «вкусному», но все больше данных указывают на особенности работы мозга. Взгляд на переедание как на проблему нестабильности реакции, а не только силы желания, может изменить подходы к терапии.