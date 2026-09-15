Ученые: Утром организм сжигает на 44% больше калорий после еды.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэма выяснили, что организм тратит значительно больше энергии на переваривание пищи утром, чем вечером.

Причина, по-видимому, связана с внутренними биологическими часами, а не со сном или физической активностью. Исследование опубликовано в журнале Metabolism.

В эксперименте участвовали 16 взрослых с избыточным весом или ожирением. Добровольцы 36 часов находились в одинаковых условиях — при тусклом освещении, без физических нагрузок и часов. Таким образом ученые пытались нарушить ощущение времени у испытуемых и исключить любые внешние факторы, способные повлиять на аппетит. Каждые шесть часов добровльцы получали одинаковые порции пищи.

После каждого приема еды исследователи измеряли потребление кислорода и выделение углекислого газа, чтобы определить, сколько энергии организм тратит на переваривание пищи. Этот процесс называется диет-индуцированным термогенезом (ДИТ).

Оказалось, что ДИТ имел выраженный суточный ритм. Его максимум приходился примерно на восемь утра, а минимум — на восемь вечера. Разница между пиковым и минимальным значением составляла 44% — после одинаковой порции пищи организм утром расходовал значительно больше энергии на её переработку.

Даже после того, как ученые учли естественные суточные колебания основного обмена, эффект сохранился: ДИТ утром был примерно на 29% выше, чем вечером.

«При этом речь идет о небольшом количестве энергии — разница составляла около семи-десяти ккал на один прием пищи. Только этот механизм объясняет набор веса при позднем питании. Результаты показывают другое: время приема пищи само по себе влияет на то, сколько энергии организм тратит после еды, даже когда сон, физическая активность, освещение и состав пищи одинаковы», — объяснили ученые.

Авторы предполагают, что такой циркадный ритм может быть одним из факторов, объясняющих, почему регулярное позднее питание способно затруднять контроль веса. Однако исследование было небольшим и проводилось только на взрослых с избыточным весом или ожирением, поэтому неизвестно, насколько эти результаты применимы к другим группам людей.