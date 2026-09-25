Ученые назвали диету от диабета, которая заодно спасет планету от экологической катастрофы.

Исследователи из Американской диабетической ассоциации выяснили, что популярная «планетарная» диета не только помогает бороться с глобальным потеплением, но и снижает риск развития диабета второго типа.

Результаты масштабного исследования доказали, что правильное питание защищает здоровье человека на протяжении десятилетий, передает diabetes.org

В научном проекте по изучению факторов риска атеросклероза приняли участие 12 730 человек. В конце 1980-х годов, на старте эксперимента, ни у одного из добровольцев не было сахарного диабета. Средний возраст участников составлял 54 года. Ученые регулярно оценивали их питание с помощью индекса, отражающего соответствие рациона стандартам EAT-Lancet. Эта планетарная диета подразумевает обильное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов, а также жесткое ограничение мяса и добавленного сахара.

На протяжении более 20 лет врачи непрерывно следили за здоровьем добровольцев. За это время диабет развился у 4 316 человек, что составляет почти 34% от числа участников долгосрочного эксперимента. Тщательный анализ накопленных данных показал, что те, кто строже соблюдал правила экологичной диеты, заболевали на 11% реже остальных. Этот защитный эффект сохранялся даже после учета разницы в доходах, образовании и социальном статусе людей.

Специалисты также детально разобрались, какие именно продукты играют главную роль в защите поджелудочной железы. Оказалось, что регулярное употребление бобовых, орехов, картофеля и молочных продуктов заметно снижает вероятность развития метаболических нарушений. А вот частое включение в рацион красного мяса, полуфабрикатов, птицы и яиц, напротив, ведет к росту заболеваемости, даже если человек старается вести здоровый образ жизни.

Диета EAT-Lancet была разработана международной комиссией из 37 ученых несколько лет назад. Изначально медики хотели создать тип питания, способный прокормить растущее население Земли к 2050 году без разрушения экосистем. Сельское хозяйство, особенно мясная промышленность, сильно загрязняет атмосферу и истощает водные ресурсы. Теперь же выяснилось, что этот экологический подход попутно решает и сугубо медицинские задачи.