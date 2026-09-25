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Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 08:58
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Ученые назвали диету от диабета, которая заодно спасет планету от экологической катастрофы

Исследователи из Американской диабетической ассоциации выяснили, что популярная «планетарная» диета не только помогает бороться с глобальным потеплением, но и снижает риск развития диабета второго типа.

Ученые назвали диету от диабета, которая заодно спасет планету от экологической катастрофы.
Ученые назвали диету от диабета, которая заодно спасет планету от экологической катастрофы.

Результаты масштабного исследования доказали, что правильное питание защищает здоровье человека на протяжении десятилетий, передает diabetes.org

В научном проекте по изучению факторов риска атеросклероза приняли участие 12 730 человек. В конце 1980-х годов, на старте эксперимента, ни у одного из добровольцев не было сахарного диабета. Средний возраст участников составлял 54 года. Ученые регулярно оценивали их питание с помощью индекса, отражающего соответствие рациона стандартам EAT-Lancet. Эта планетарная диета подразумевает обильное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов, а также жесткое ограничение мяса и добавленного сахара.

На протяжении более 20 лет врачи непрерывно следили за здоровьем добровольцев. За это время диабет развился у 4 316 человек, что составляет почти 34% от числа участников долгосрочного эксперимента. Тщательный анализ накопленных данных показал, что те, кто строже соблюдал правила экологичной диеты, заболевали на 11% реже остальных. Этот защитный эффект сохранялся даже после учета разницы в доходах, образовании и социальном статусе людей.

Специалисты также детально разобрались, какие именно продукты играют главную роль в защите поджелудочной железы. Оказалось, что регулярное употребление бобовых, орехов, картофеля и молочных продуктов заметно снижает вероятность развития метаболических нарушений. А вот частое включение в рацион красного мяса, полуфабрикатов, птицы и яиц, напротив, ведет к росту заболеваемости, даже если человек старается вести здоровый образ жизни.

Диета EAT-Lancet была разработана международной комиссией из 37 ученых несколько лет назад. Изначально медики хотели создать тип питания, способный прокормить растущее население Земли к 2050 году без разрушения экосистем. Сельское хозяйство, особенно мясная промышленность, сильно загрязняет атмосферу и истощает водные ресурсы. Теперь же выяснилось, что этот экологический подход попутно решает и сугубо медицинские задачи.

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