Учёные: Регулярное посещение саун помогает легче переносить жару.

Регулярное воздействие тепла может помочь организму постепенно научиться лучше справляться с жарой, считают учёные.

В Великобритании популярность саун растёт, несмотря на аномально высокие температуры, — в стране фиксируют четвёртую волну жары за год. Некоторые заведения даже предлагают посещение парных как способ борьбы с зноем. Учёные, в свою очередь, пытаются установить, действительно ли подобные процедуры помогают подготовить организм к экстремальной жаре, передает theguardian.com со ссылкой на journals.physiology.org

Никола Пегес из организации Community Sauna Baths отмечает, что в начале лета люди реже бронировали сеансы в саунах, но сейчас интерес возвращается. Объекты расположены на открытом воздухе и оснащены купелями с холодной водой, а чередование тепла и холода приносит посетителям облегчение в знойную погоду.

Кардиолог из Университета Восточной Финляндии Яри Лаукканен отметил пользу регулярного воздействия тепла. По его словам, организм постепенно учится справляться с перегревом. В спортивной физиологии атлеты специально тренируются в жаре, чтобы повысить выносливость перед соревнованиями. Подобные физиологические изменения происходят и при пассивном нагреве, например в сауне.

«Другими словами, регулярное воздействие тепла может помочь организму эффективнее регулировать температуру», — подытожил Яри Лаукканен.

Доктор Джессика Ми из Вустерского университета отметила, что люди, привыкшие к высоким температурам, лучше понимают своё состояние в период аномальной жары. Они раньше других замечают риск перегрева и могут предотвратить его, чаще пьют воду и разумнее распределяют нагрузку.

Адаптация к жаре включает несколько процессов. Тело начинает потеть раньше и эффективнее, улучшается кровоток в коже, увеличивается объём плазмы. Это снижает нагрузку на сердце при последующем воздействии высоких температур. Регулярные тепловые процедуры помогают организму лучше регулировать внутреннюю температуру, поясняют специалисты. В то же время они советуют не перебарщивать с тепловыми процедурами, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья.