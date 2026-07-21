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theguardian
21 Июля 2026, 23:49
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Учёные нашли доказательства «разворота» Млечного Пути 10 млрд лет назад

Учёные из Даремского университета заявили, что Млечный Путь изменил свою ориентацию в пространстве после столкновения с блуждающей галактикой. Событие произошло 10 млрд лет назад.

Учёные нашли доказательства «разворота» Млечного Пути 10 млрд лет назад.
Учёные нашли доказательства «разворота» Млечного Пути 10 млрд лет назад.

Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой, известной как «Колбаса Гайи», которую в результате удара разорвало на части, а её звезды оказались поглощены. Событие перевернуло диск Млечного Пути более чем на 90 градусов, передает theguardian.com

Для изучения феномена астрономы использовали суперкомпьютерное моделирование. Оно показало, что галактики, подобные Млечному Пути, участвующие в лобовых столкновениях с «Колбасой Гайи», с высокой вероятностью испытывают «переворот диска». По словам ведущего исследователя Кирилла Батракова, этот процесс занимает по крайней мере несколько сотен миллионов лет.

Открытие было сделано в ходе анализа необычно медленного вращения звёзд в гало Млечного Пути — разреженном облаке, окружающем галактику. Большинство этих звёзд изначально сформировались в меньших галактиках, которые впоследствии слились с Млечным Путём.

Предыдущие наблюдения миссии Gaia Европейского космического агентства показали, что звёзды в диске вращаются со скоростью около 220 км в секунду, тогда как звёзды в гало — лишь около 25 км в секунду. Моделирование подтвердило, что такое замедление характерно для галактик, переживших лобовой удар и последующий переворот диска.

Астрономы признают это столкновение последним крупным слиянием в истории Млечного Пути, которое коренным образом изменило галактику, создав центральное ядро и сформировав звёздное гало. Масса «Колбасы Гайи» превышала 10 млрд масс Солнца. Следующее крупное потрясение может произойти не ранее чем через несколько миллиардов лет, когда с Млечным Путём сольётся Большое Магелланово Облако.

Источник
theguardian
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