Учёные нашли доказательства «разворота» Млечного Пути 10 млрд лет назад.

Учёные из Даремского университета заявили, что Млечный Путь изменил свою ориентацию в пространстве после столкновения с блуждающей галактикой. Событие произошло 10 млрд лет назад.

Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой, известной как «Колбаса Гайи», которую в результате удара разорвало на части, а её звезды оказались поглощены. Событие перевернуло диск Млечного Пути более чем на 90 градусов, передает theguardian.com

Для изучения феномена астрономы использовали суперкомпьютерное моделирование. Оно показало, что галактики, подобные Млечному Пути, участвующие в лобовых столкновениях с «Колбасой Гайи», с высокой вероятностью испытывают «переворот диска». По словам ведущего исследователя Кирилла Батракова, этот процесс занимает по крайней мере несколько сотен миллионов лет.

Открытие было сделано в ходе анализа необычно медленного вращения звёзд в гало Млечного Пути — разреженном облаке, окружающем галактику. Большинство этих звёзд изначально сформировались в меньших галактиках, которые впоследствии слились с Млечным Путём.

Предыдущие наблюдения миссии Gaia Европейского космического агентства показали, что звёзды в диске вращаются со скоростью около 220 км в секунду, тогда как звёзды в гало — лишь около 25 км в секунду. Моделирование подтвердило, что такое замедление характерно для галактик, переживших лобовой удар и последующий переворот диска.

Астрономы признают это столкновение последним крупным слиянием в истории Млечного Пути, которое коренным образом изменило галактику, создав центральное ядро и сформировав звёздное гало. Масса «Колбасы Гайи» превышала 10 млрд масс Солнца. Следующее крупное потрясение может произойти не ранее чем через несколько миллиардов лет, когда с Млечным Путём сольётся Большое Магелланово Облако.