Учёные: Чрезмерное пребывание в интернете ведёт к росту уровня стресса.

Чрезмерное пребывание в интернете ведёт к росту уровня стресса, ухудшению настроения и игнорированию других занятий. К такому выводу пришли учёные из Университета Дуйсбург-Эссен.

В 2025 году специалисты опросили 900 взрослых жителей Германии. Респонденты указали, что за последние 12 месяцев хотя бы один раз играли в видеоигры, смотрели порнографию, пользовались соцсетями или совершали покупки онлайн. В зависимости от частоты таких действий их интернет-активность отнесли к одной из трёх категорий: патологическая, рискованная или не проблемная. Проблемным использованием, включающим патологическое и рискованное, считалось чрезмерное применение онлайн-сервисов, приводящее к функциональным нарушениям или дистрессу, пишет journals.plos.org

На протяжении двух недель участники ежевечерне проходили оценку. Они сообщали о своём настроении, уровне стресса, желании выйти в интернет и общем времени, проведённом в сети. Также измерялось полученное от интернета удовольствие и то, насколько из-за этого игнорировались другие виды деятельности.

Выяснилось, что участники с более серьёзными формами проблемного использования интернета чаще испытывали плохое настроение, сильный стресс, проводили в сети больше времени и пренебрегали другими сферами жизни. Ключевым драйвером продолжения использования интернета оказалось искушение, а чувства удовольствия и облегчения выступали подкрепляющими факторами.

«Не столько сам стресс или настроение, сколько сиюминутное желание выйти в интернет определяет, занимаются ли люди онлайн-активностями», — отметил соавтор исследования Андреас Олькер. Он добавил, что зависимые люди могут воспринимать время в сети как вознаграждение.

По словам Олькера, понимание причин, по которым люди, склонные к проблемному использованию интернета, выходят в сеть в определённые моменты, необходимо для разработки более эффективных стратегий профилактики и лечения.

«Наши результаты показывают, что помощь людям в распознавании и управлении моментами искушения может быть более эффективной, чем сосредоточение только на стрессе или настроении», — добавил Олькер.

Результаты подтвердили гипотезу о том, что ежедневный стресс, настроение и искушение позволяют прогнозировать ежедневное использование интернета. Эти факторы также влияют на получаемое удовольствие, облегчение и пренебрежение другими занятиями. Исследователи подчёркивают, что негативные последствия вызывает только проблемное или чрезмерное использование, а не интернет в целом.

«Мы хотели бы отметить, что лишь небольшой процент пользователей интернета развивает патологические модели использования. Использование интернета приносит радость, веселье или облегчение от стресса обогащающим образом, если другие важные сферы жизни систематически не игнорируются», — пояснила соавтор исследования Сильке М. Мюллер.

Она добавила, что эти сферы включают не только основные обязанности, но и другие виды деятельности, положительно влияющие на благополучие и здоровье. В их числе — физические упражнения, прогулки на свежем воздухе и общение с друзьями. Предыдущие работы показывали, что у молодых людей с интернет-зависимостью происходят изменения в химии мозга, ведущие к более аддиктивному поведению, и наблюдается повышенная активность в некоторых участках мозга в состоянии покоя.