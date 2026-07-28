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Point.md logoPoint
28 Июля 2026, 22:57
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Ученые: Тепловой стресс охватил уже 70% населения Земли

Ночные температуры, которые ощущает человек, растут быстрее дневных — к такому выводу пришла международная команда климатологов.

Ученые: Тепловой стресс охватил уже 70% населения Земли.
Ученые: Тепловой стресс охватил уже 70% населения Земли.

Анализ данных за 70 лет показал, что сегодня около 70% населения Земли ежегодно испытывает как минимум 90 дней сильного теплового стресса, тогда как в 1970-х годах этот показатель составлял 55%. При этом ночной показатель «ощущаемой» температуры повышается быстрее дневного, что мешает организму восстанавливаться и создает опасность для здоровья, передает nature.com

Тепловой стресс растет повсеместно

Ученые использовали базу данных ERA5-HEAT, которая содержит информацию о тепловом стрессе с 1940 года, и сопоставили ее с демографическими показателями. Выяснилось, что за последние пять десятилетий экстремальная жара усилилась на всех континентах — в том числе в регионах, исторически к ней не привыкших, например в некоторых частях Европы. Недавняя волна тепла в Европе, по оценкам исследователей, привела к более чем 10 тысячам избыточных смертей.

«Тепловой стресс уже влияет на жизнь людей по всему миру, это больше не угроза будущего», — отметила ведущий автор исследования Ребекка Эмертон из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Экстремальная жара уносит больше жизней, чем любое другое погодное явление; особенно уязвимы дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями — астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями.

Назиру Идрис, директор Института искусственной среды при нигерийском Университете штата Насарава, не участвовавший в работе, подчеркнул, что исследование представляет убедительные доказательства глобального роста теплового стресса и дает прочную основу для оценки связанных со здоровьем рисков.

Как бороться с тепловым стрессом

«Мы не сможем справиться с экстремальной жарой без немедленного и справедливого финансирования мер по борьбе с изменением климата» — добавил он.

При этом эксперты утверждают, что использование данных ERA5 может даже занижать экстремальные температуры в некоторых регионах Глобального Юга, где риск увеличения температуры наиболее высок, а метеонаблюдение велось нерегулярно. 

Авторы исследования призывают разрабатывать меры по борьбе с измнением климата, совершенствовать системы раннего оповещения о наступлении жары и при планировании учитывать не просто температуру воздуха, а все факторы теплового стресса. По словам исследователей, это поможет предотвратить тысячи смертей, которые ежегодно уносит жара.

Источник
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