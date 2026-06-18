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euronews.com logoeuronews
18 Июня 2026, 07:09
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Джефф Безос: Колонизация Луны поможет спасти Землю

Основатель Amazon заявил: перенести тяжёлую промышленность в космос - единственный способ сохранить рост и жизнь на Земле; а начать, по его словам, следует с Луны.

Джефф Безос: Колонизация Луны поможет спасти Землю.
Джефф Безос: Колонизация Луны поможет спасти Землю.

Человечеству необходимо перебраться на Луну, а затем и дальше - не только ради исследований, но и ради спасения планеты от последствий технологий и промышленности. Такое заявление сделал на сцене форума VivaTech в Париже Джефф Безос, пишет euronews.com

Выступая вместе с гендиректором Blue Origin Дейвом Лимпом на сессии, которую вел бывший астронавт НАСА Майк Массимино, основатель Amazon и исполнительный председатель совета директоров Blue Origin утверждал, что перенос тяжелой промышленности за пределы Земли - единственный сценарий, при котором экономический рост может сосуществовать с сохранением окружающей среды.

"[Нашу] планету‑сад можно вернуть к состоянию до промышленной революции", - сказал Безос.

"Это единственный параметр, по которому мир сегодня хуже, чем 500 лет назад… На самом деле мы можем добиться и того и другого", - продолжил он, подчеркнув, что качество жизни для всего человечества выросло, но за это пришлось заплатить состоянием планеты.

В вопросе последовательности его позиция была однозначной: сначала Луна, затем Марс, и попытка перескочить через этот этап была бы ошибкой.

По его словам, близость Луны, до которой можно долететь за три с половиной дня, делает ее доступной в любой момент, а не раз в два года, как Марс (во время противостояний Земли и Марса), а слабая гравитация превращает ее в ключевой перевалочный пункт.

"Когда вы перескакиваете через этапы, это на самом деле не ускоряет процесс, - сказал Безос. - Это своего рода подарок: ведь Луна так близко к Земле".

Материалы, выводимые в космос с лунной поверхности, требуют в 28 раз меньше энергии на килограмм, чем грузы, запускаемые с Земли, отметил он. Эта разница делает Луну не только целью, но и потенциальным поставщиком для миссий в дальний космос.

Он критически высказался и о программе "Аполлон": первые высадки на Луну были ускорены геополитикой и гонкой с Советским Союзом, обошлись в расходы до 4,5% федерального бюджета США и в итоге оказались неподъемными.

По его словам, нынешние планы Blue Origin принципиально иные: это не спринт, вызванный соперничеством, а создание постоянного присутствия, продиктованное необходимостью.

"Важно не то, что мы уже летали на Луну, а то, чтобы сделать это навсегда, закрепиться там, - сказал он. - Сейчас подходящий момент: по‑настоящему заняться этим и отправиться туда уже насовсем".

Источник
euronews.com logoeuronews
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