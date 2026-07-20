Ученые: В глазах найдена неизвестная до этого система очистки, спасающая от слепоты.

Многие из главных болезней, приводящих к необратимой потери зрения, включая глаукому и возрастную макулярную дегенерацию (ВМД), развиваются по схожему сценарию.

В задней части глаза постепенно накапливаются лишняя жидкость, продукты метаболизма и воспалительный мусор. Однако на протяжении десятилетий ученые не до конца понимали, как именно орган зрения избавляется от этих токсичных отходов. Новое исследование ученых из Университета Британской Колумбии (Канада), вышедшее в Translational Vision Science & Technology, позволило найти недостающий элемент этой биологической головоломки, передает tvst.arvojournals.org

Исследователи обнаружили скрытый циркуляторный путь в заднем отрезке глаза, который назвали «задним окулярным лимфатическим оттоком» (posterior ocular lymphatic outflow, сокращенно — POLO). Эта незамеченная ранее «магистраль» обеспечивает прямой вывод жидкости и токсинов из глаза в общую лимфатическую систему организма.

Сенсация вопреки вековым догмам

Сетчатка глаза — одна из самых метаболически активных тканей в организме человека. Она непрерывно генерирует колоссальное количество побочных продуктов жизнедеятельности, требующих немедленной утилизации. Больше века в медицине считалось, что в глазу полностью отсутствует лимфатическая система, которая в других органах отвечает за регуляцию жидкости, вывод отходов и иммунную защиту.

Однако в 2009 году ученые открыли лимфатический путь в передней части глаза. Тем не менее, задняя часть, где зарождаются самые тяжелые, приводящие к слепоте заболевания, до сих пор оставалась неизученной. Свежее открытие доказало, что глаз вовсе не изолированная система, как думали ранее.

Как работает путь POLO

Чтобы обнаружить скрытую «дренажную сеть», команда применила комплекс передовых методов визуализации на мышах. Ученые объединили магнитно-резонансную томографию (МРТ), ближнюю инфракрасную флуоресценцию и высокоточный микроскопический анализ. Они ввели светящиеся молекулы-трассеры в ультратонкое пространство задней части глаза и отследили их движение в режиме реального времени.

Эксперимент показал, что жидкость из сетчатки просачивается в микроскопические лимфатические сосуды сосудистой оболочки глаза (хориоидеи), затем поступает в окружающие ткани орбиты и уже через несколько минут достигает близлежащих лимфатических узлов.

Обнаружение пути POLO дает принципиально новую фундаментальную карту для понимания природы глазных болезней. Понимание того, как работает эта естественная система очистки, открывает перед офтальмологами колоссальные терапевтические возможности.

В будущем результаты этой работы помогут создать лекарства нового поколения, способные стимулировать и усиливать лимфатический дренаж глаза. Кроме того, открытие пути POLO позволит кардинально улучшить адресную доставку существующих медицинских препаратов непосредственно к сетчатке, что защитит миллионы людей по всему миру от возрастной потери зрения.