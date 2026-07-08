Ученые: Регулярное сокращение продолжительности сна может привести к набору веса.

Результаты касаются типичной модели недосыпания – не разовой бессонной ночи или четырёхчасового сна, а постоянного откладывания сна.

Вы ложитесь спать чуть позже, просыпаетесь под тот же будильник и проводите следующий день, чувствуя лишь такую усталость, что сидите больше, чем обычно. В этом нет ничего необычного. Но через шесть недель потеря примерно 80 минут сна каждую ночь дала о себе знать, пишет Discover, передает unian.net

Новое исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что взрослые, сократившие продолжительность сна примерно на 80 минут в сутки, набирали в среднем около одного фунта веса (примерно 2,2 кг, – прим. ред.) и проводили больше времени в сидячем положении.

Издание отмечает, что результаты касаются типичной модели недосыпания – не разовой бессонной ночи или четырехчасового сна, а постоянного сокращения времени сна, что может влиять на вес, физическую активность и здоровье в долгосрочной перспективе.

"Наше исследование показывает, что достаточный сон может помочь снизить риск набора веса и заболеваний, связанных с ожирением, таких как сердечные заболевания и диабет", – отметила руководительница исследования Мари-Пьер Сен-Онж в пресс-релизе.

Незначительная нехватка сна может привести к набору веса

В статье рассказывается, что исследователи наблюдали за 95 взрослыми, которые обычно спали от семи до восьми часов в сутки. Вместо того чтобы изучать депривацию сна, они рассмотрели тот вид сокращенного сна, который испытывают многие люди, когда работа, стресс, экраны или длительные повседневные дела заставляют их ложиться спать позже.

Каждый участник придерживался двух шестинедельных режимов сна. Во время одного из них участники спали как обычно. Во время другого их попросили отложить обычное время отхода ко сну на 90 минут, что сокращало продолжительность сна примерно на 80 минут в сутки.

На протяжении обоих этапов мониторы на запястьях отслеживали сон и активность. Исследователи также измеряли массу тела, окружность талии, состав тела и гормоны натощак, связанные с аппетитом.

Отмечается, что после этапа с сокращенным сном участники набрали в среднем около одного фунта.

"Хотя набор веса в один фунт, наблюдавшийся при незначительном сокращении сна, не является слишком значительным, важно помнить, что это происходило лишь в течение шести недель", – отметил первый автор исследования Фарис Зурайкат.

Издание подчеркнуло, что участники не просто набрали вес, они также стали меньше двигаться.

В частности, во время фазы короткого сна время, проведенное в сидячем положении, увеличилось в среднем на 17 минут в день. Среди мужчин и женщин в постменопаузе этот показатель вырос почти на 30 минут в день.

"Даже с учетом того, что при сокращении продолжительности сна участники дольше оставались в бодрствующем состоянии, они все равно проводили больше времени в состоянии бездействия, чем тогда, когда высыпались. Это важно, поскольку люди, ведущие более сидячий образ жизни, подвержены повышенному риску развития хронических заболеваний", – добавил Зурайкат.

Издание поясняет, что это исследование не означает, что каждый человек, который спит меньше, наберет одинаковый вес. Но оно показывает, как поздний сон может влиять на следующий день, изменяя как массу тела, так и уровень физической активности.

Ранее исследования сна часто сосредоточивались на строгом ограничении, иногда позволяя людям спать всего около четырёх часов. Эти эксперименты показали, что значительная нехватка сна может повлиять на аппетит и пищевое поведение.