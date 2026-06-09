Врач развеял миф о «лучшей» позе для сна.

По словам специалиста, часто рекомендуемое положение на левом боку действительно может быть полезным лишь в отдельных случаях — например, при гастроэзофагеальном рефлюксе и на поздних сроках беременности. Однако для большинства людей оно не дает заметных преимуществ для здоровья, передает hola.com

Халлал подчеркнул, что сон на правом боку также может быть полностью безопасным и комфортным, если человек просыпается отдохнувшим и без боли. Исключение составляют лишь пациенты с рефлюксом, у которых такое положение иногда может усиливать симптомы.

Отдельно врач прокомментировал сон на животе, который часто считают вредным. По его словам, он не является опасным сам по себе, однако может вызывать напряжение в шее из-за необходимости поворачивать голову, а также повышать нагрузку на поясницу. В таких случаях специалист рекомендует использовать более тонкую подушку или корректировать позу, если появляются боли.

Халлал отметил, что главный критерий выбора позы для сна — это качество отдыха и отсутствие дискомфорта. По его словам, именно собственное самочувствие утром должно служить основным ориентиром при оценке того, насколько удобна и подходит ли человеку то или иное положение.