Ученые раскрыли новую опасность магнитных бурь.

Магнитные бури способны нарушить глобальную спутниковую связь, увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов, а также вызвать масштабные перебои в электроснабжении.

Об этом говорится в исследовании Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и школы физики и астрономии Ланкастера, передает meteorologicaltechnologyinternational.com

Ученые выяснили, что мнение, согласно которому сила солнечного ветра снижается после достижении определенной точки в верхних слоях атмосферы Земли, является иллюзией. Согласно исследованию, реакция планеты на космическую погоду усиливается с большей интенсивностью, а не ослабевает.

Специалисты отметили, что в экстремальных условиях спутники могут сойти с орбиты, а сигналы GPS и связь будут прерываться. В связи с этим авторы исследования подчеркнули, что при моделировании подобных случаев нужно учитывать отсутствие верхнего предела реакции Земли на солнечный ветер.