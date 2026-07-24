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24 Июля 2026, 23:47
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Ученые раскрыли новую опасность магнитных бурь

Магнитные бури способны нарушить глобальную спутниковую связь, увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов, а также вызвать масштабные перебои в электроснабжении.

Ученые раскрыли новую опасность магнитных бурь.
Ученые раскрыли новую опасность магнитных бурь.

Об этом говорится в исследовании Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и школы физики и астрономии Ланкастера, передает meteorologicaltechnologyinternational.com

Ученые выяснили, что мнение, согласно которому сила солнечного ветра снижается после достижении определенной точки в верхних слоях атмосферы Земли, является иллюзией. Согласно исследованию, реакция планеты на космическую погоду усиливается с большей интенсивностью, а не ослабевает.

Специалисты отметили, что в экстремальных условиях спутники могут сойти с орбиты, а сигналы GPS и связь будут прерываться. В связи с этим авторы исследования подчеркнули, что при моделировании подобных случаев нужно учитывать отсутствие верхнего предела реакции Земли на солнечный ветер.

Источник
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