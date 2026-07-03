Ученые предупредили о мощной магнитной буре.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле к началу выходных.

Согласно наблюдениям исследователей, суббота, 4 июля, начнется на Земле с магнитной бури уровня G1,7.

Планетарный индекс Kp достигнет отметки 5,7 по девятибалльной шкале, это соответствует «красному» уровню активности.

Утром 3 июля 2026 года ученые зафиксировали на Солнце две вспышки, одна из них относится к классу М и, хотя и является средней по своей силе, но способна вызывать радиопомехи на дневной стороне Земли и спровоцировать возникновение магнитной бури.