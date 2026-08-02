Ученые предложили изменить подход к диагностике ожирения.

Важен не вес, а его влияние на организм.

Исследователи предложили отказаться от традиционного деления ожирения на «метаболически здоровое» и «метаболически нездоровое» и перейти к оценке того, как избыток жировой ткани влияет на работу органов и качество жизни человека, пишет news.am

В обзоре, опубликованном в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ученые из Pennington Biomedical Research Center изучили концепцию так называемого «метаболически здорового ожирения» и пришли к выводу, что она недостаточно надежна для принятия долгосрочных медицинских решений.

Традиционно людей с ожирением разделяют на две группы: тех, у кого есть нарушения обмена веществ — например, повышенный уровень сахара или проблемы с сердечно-сосудистой системой, — и тех, у кого такие признаки отсутствуют. Однако ученые отмечают, что граница между этими группами нестабильна: человек, который сегодня считается «метаболически здоровым», со временем может столкнуться с осложнениями.

«Метаболически здоровое ожирение помогло понять, что ожирение влияет на людей по-разному. Но эта классификация плохо подходит для долгосрочного лечения, поскольку определения отличаются, а состояние здоровья может меняться», — отметил профессор Эрик Равуссин, один из авторов исследования.

Новый подход, предложенный Комиссией The Lancet Diabetes & Endocrinology Commission, предлагает разделять ожирение на доклиническое и клиническое.

При доклиническом ожирении у человека уже подтвержден избыток жировой ткани, но пока нет признаков нарушения работы органов или ограничений повседневной активности. Таким пациентам могут рекомендовать изменение образа жизни, регулярное наблюдение и индивидуальное решение о необходимости лекарственной терапии.

Клиническим ожирением предлагается считать состояние, при котором избыток жировой ткани уже приводит к нарушениям функций организма или мешает человеку выполнять обычные действия. В таких случаях могут рассматриваться медикаментозное лечение и, при необходимости, бариатрическая хирургия.

Ученые также предлагают изменить оценку эффективности лечения. Главной целью должно быть не только снижение веса, а улучшение состояния органов и устранение нарушений, связанных с ожирением.

Исследователи подчеркивают, что новая система пока находится на этапе развития и требует дополнительных исследований для проверки диагностических критериев и внедрения в медицинскую практику.