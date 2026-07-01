Ожирение признали фактором риска рака легких.

Вопреки прежним предположениям, высокий индекс массы тела не снижает риск рака легких. Избыточный жир в области живота, наоборот, провоцирует развитие опухолей, блокируя работу иммунных клеток.

Команда исследователей из Онкологического центра Розуэлл-Парк получила новые доказательства того, что избыток абдоминального жира значительно повышает риск развития немелкоклеточного рака легкого. Выводы исследования ставят под сомнение более ранние гипотезы, которые, напротив, предполагали наличие некоего защитного эффекта у пациентов с высоким индексом массы тела. Статья опубликована в Journal of Thoracic Oncology, передает naukatv.ru

Как ожирение влияет на иммунитет

Ученые сосредоточились на пациентах, подверженных повышенному риску образования рака из-за курения. В рамках исследования были проанализированы данные 1170 человек: 576 пациентов с диагностированным раком легкого 1-й или 2-й стадии и столько же людей из контрольной группы, проходивших обследование. Для оценки ожирения использовался не стандартный индекс массы тела, а более точный показатель — общая площадь жира в брюшной полости, — измеренный по снимкам компьютерной томографии. Анализ показал, что у здоровых, но относящихся к группе риска людей с высокой площадью жировых отложений вероятность развития рака легких была заметно выше.

Изучив иммунную среду дыхательных путей, исследователи обнаружили, что в легких людей с ожирением было значительно больше регуляторных Т-клеток. В норме эти клетки отвечают за сдерживание аутоиммунных реакций, но в условиях избыточного веса они начинают угнетать другие иммунные клетки, которые могли бы распознать и уничтожить зарождающееся злокачественное образование. В ходе экспериментов было доказано, что опухоли легких у животных с избытком жира развивались заметно быстрее.

«Теперь мы твердо знаем, что ожирение подрывает иммунную защиту легких еще до того, как опухоль успевает сформироваться, и в критические моменты ее становления», — говорит доцент кафедры иммунологии доктор Джозеф Барби.