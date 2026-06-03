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Point.md logoPoint
3 Июня 2026, 16:34
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Ученые поняли, почему одни толстеют больше других от той же еды

Эксперимент показал, почему переработанная пища вредит весу, даже если общая калорийность одинакова.

Ученые поняли, почему одни толстеют больше других от той же еды.
Ученые поняли, почему одни толстеют больше других от той же еды.

Цифра калорийности на этикетках продуктов кажется простым и надежным ориентиром: изучил упаковку, подсчитал сумму и узнал количество полученной энергии. Однако внутри человеческого организма этот показатель становится гораздо более запутанным. Ученые из Университета штата Аризона (США) разработали математический алгоритм, способный рассчитать реальную динамику усвоения энергии с учетом вклада кишечной микробиоты. Описание новой модели опубликовано в научном журнале PLOS One.

Почему люди худеют по-разному

Миллиарды микроорганизмов в нашем кишечнике принимают активное участие в расщеплении пищи, напрямую влияя на то, сколько энергии усвоится на самом деле. Именно этот упущенный фактор может объяснять, почему одинаковые диеты приводят к разным результатам у разных людей.

По данным ученых, около 85% полезной энергии усваивается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, а оставшиеся 15% приходятся на нижние отделы, где ключевую роль играет микробиота. В процессе ферментации бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые попадают в кровоток и дают человеку дополнительную энергию. Модель показала, что эти кислоты обеспечивают в среднем около 140 калорий в день — примерно 7,4% от общего объема усвоенной энергии.

Диетический эксперимент

Для проверки модели ученые использовали данные клинического исследования с участием здоровых взрослых, которые придерживались двух типов питания:

  • Первая диета: с высоким содержанием клетчатки и резистентного крахмала, состоящая из минимально обработанных продуктов с крупными частицами.
  • Вторая диета: типичный «западный» рацион с низким уровнем клетчатки и обилием ультрапереработанной пищи.

Результаты показали, что люди на «западной» диете усваивали примерно на 116 калорий в день больше, чем участники из первой группы, хотя приверженцы клетчатки не жаловались на чувство голода.

В будущем авторы планируют расширять алгоритм по мере появления новых данных о метаболизме человека.

Источник
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