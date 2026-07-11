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gazeta.ru logogazeta
11 Июля 2026, 14:14
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Названа диета, позволяющая есть больше и при этом терять жир

Диета с низким содержанием белка, дополненная оптимальным количеством аминокислоты метионина по средиземноморскому принципу, снижает жировую массу, улучшает обмен веществ и уменьшает признаки старения — и без ограничения калорий.

Названа диета, позволяющая есть больше и при этом терять жир.
Названа диета, позволяющая есть больше и при этом терять жир.

Исследование ученых Университета Южной Калифорнии совместно с коллегами из Университета Торонто и Гарварда опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Первый автор Мауро Фанти и профессор Вальтер Лонго испытали так называемую LDMM-диету на пожилых мышах возрастом 20 месяцев. Животные ели больше пищи, чем контрольная группа, однако теряли жировую массу и демонстрировали меньше признаков старения. Уровни гормонов GLP-1 и FGF21, связанных с метаболизмом и долголетием, у них повышались.

Метионин — незаменимая аминокислота, которой богаты мясо, рыба и яйца. Слишком мало метионина в рационе провоцировало слабость и хрупкость костей; слишком много — полностью нивелировало защитный эффект диеты. Ключевым оказался не общий объем белка, а его аминокислотный состав.

«Аминокислотный состав, а не просто количество белка определяет метаболический отклик организма», — объяснила Мауро Фанти.

«Слишком мало метионина — хрупкость, слишком много — и все преимущества исчезают», — добавил Вальтер Лонго.

Параллельно авторы проанализировали данные более 200 000 человек: меньшее потребление животного белка коррелировало вдвое меньшей частотой ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Полностью растительная диета тоже несет риски при нехватке метионина — важна точная балансировка источников белка, а не просто отказ от мясных продуктов.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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