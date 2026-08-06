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Point.md logoPoint
6 Августа 2026, 10:02
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Ученые показали, как сейчас выглядит идеальное женское тело

Привлекательность женской фигуры определяет соотношение талии и груди.

Ученые показали, как сейчас выглядит идеальное женское тело.
Ученые показали, как сейчас выглядит идеальное женское тело.

Ученые из Женского университета Вайо (Япония) выяснили, что современные мужчины при оценке женской привлекательности больше обращают внимание не на классическое соотношение талии и бедер, а на пропорции талии и груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Japanese Psychological Research (JPR).

В исследовании приняли участие 398 японских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Добровольцам показывали сгенерированные на компьютере изображения женских фигур, изменяя только соотношение талии к груди и талии к бедрам, тогда как остальные параметры оставались одинаковыми.

Оказалось, что наиболее привлекательными участники считали силуэты с соотношением талии к груди от 0,6 до 0,7 — то есть с узкой талией и относительно большой грудью. При этом изменение соотношения талии и бедер практически не влияло на оценки привлекательности.

По мнению авторов, это ставит под сомнение распространенную теорию, согласно которой главным показателем привлекательности является соотношение талии и бедер. Исследователи предполагают, что в предыдущих работах роль бедер могла быть переоценена, поскольку большая грудь визуально делает талию более тонкой.

Ученые также отмечают, что фигура с наиболее высокими оценками встречается в реальной жизни довольно редко. По их мнению, современные представления об идеальном теле могут формироваться под влиянием кино, рекламы и социальных сетей, где подобные пропорции встречаются значительно чаще, чем в общей популяции.

При этом авторы подчеркивают, что результаты нельзя считать универсальными. В исследовании участвовали только японские мужчины, поэтому предпочтения могут отличаться в других странах и культурах. Кроме того, работа касалась лишь фигур среднего телосложения — выводы могут быть иными для более худых или полных женщин.

Ученые показали, как сейчас выглядит идеальное женское тело

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