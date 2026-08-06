Ученые показали, как сейчас выглядит идеальное женское тело.

Привлекательность женской фигуры определяет соотношение талии и груди.

Ученые из Женского университета Вайо (Япония) выяснили, что современные мужчины при оценке женской привлекательности больше обращают внимание не на классическое соотношение талии и бедер, а на пропорции талии и груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Japanese Psychological Research (JPR).

В исследовании приняли участие 398 японских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Добровольцам показывали сгенерированные на компьютере изображения женских фигур, изменяя только соотношение талии к груди и талии к бедрам, тогда как остальные параметры оставались одинаковыми.

Оказалось, что наиболее привлекательными участники считали силуэты с соотношением талии к груди от 0,6 до 0,7 — то есть с узкой талией и относительно большой грудью. При этом изменение соотношения талии и бедер практически не влияло на оценки привлекательности.

По мнению авторов, это ставит под сомнение распространенную теорию, согласно которой главным показателем привлекательности является соотношение талии и бедер. Исследователи предполагают, что в предыдущих работах роль бедер могла быть переоценена, поскольку большая грудь визуально делает талию более тонкой.

Ученые также отмечают, что фигура с наиболее высокими оценками встречается в реальной жизни довольно редко. По их мнению, современные представления об идеальном теле могут формироваться под влиянием кино, рекламы и социальных сетей, где подобные пропорции встречаются значительно чаще, чем в общей популяции.

При этом авторы подчеркивают, что результаты нельзя считать универсальными. В исследовании участвовали только японские мужчины, поэтому предпочтения могут отличаться в других странах и культурах. Кроме того, работа касалась лишь фигур среднего телосложения — выводы могут быть иными для более худых или полных женщин.