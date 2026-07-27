Ученые: Отказ от позднего ужина замедляет старение мозга.

Соблюдение ночного перерыва в питании может помочь защитить когнитивные способности в пожилом возрасте — таковы результаты небольшого исследования.

Сброс лишних килограммов сам по себе способен замедлить возрастное снижение когнитивных функций, а у тех, кто не выходит за пределы восьми-девятичасового окна и прекращает есть за четыре часа до сна, есть, по-видимому, «дополнительные преимущества», говорит профессор Сью Шапсес из Ратгерского университета, передает nutrition2026.eventscribe.net

Она с коллегами провела небольшое клиническое испытание, в котором 47 женщин в возрасте от 50 до 79 лет с избыточным весом или ожирением в течение полугода сокращали свой ежедневный рацион на 500 калорий. 26 из них старались уложить все приемы пищи в девятичасовое окно (как правило, с 10 утра до 6 вечера), остальные участницы распределяли еду примерно на 12 часов.

По итогам эксперимента обе группы потеряли в среднем около 7 кг, и разница в снижении веса между ними была несущественной.

Когнитивные тесты показали, что соблюдавшие режим питания женщины лучше справлялись с заданиями на пространственное планирование и решение проблем. Кроме того, у них было меньше ошибок в тестах на память и обучаемость, хотя в заданиях на многозадачность и скорость реакции результаты обеих групп оказались одинаковыми.

Авторы планируют выяснить, почему важно не только что, но и когда мы едим. Предполагается, что положительный эффект может быть связан со сложным взаимодействием циркадных ритмов, обмена веществ и воспалительных процессов.

Ограничение времени приема пищи действительно может благотворно влиять на мозг, подтверждает профессор Венди Холл из Королевского колледжа Лондона.

«Ограниченное по времени питание — вполне обоснованный подход к поддержке когнитивного здоровья у людей среднего и пожилого возраста с избыточным весом. Это не только помогает контролировать массу тела, но и, вероятно, улучшает контроль сахара в крови, функцию сосудов и снижает воспаление за счет отказа от больших объемов пищи поздно вечером», — объясняет она.

Полученные результаты носят предварительный характер, и для определения клинической значимости этих улучшений необходимо дождаться полной рецензируемой публикации, добавила Холл.