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6 Июля 2026, 14:18
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Ученые назвали два погодных фактора, от которых зависит здоровье психики

Исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, что даже небольшие изменения температуры воздуха и продолжительности солнечного дня могут влиять на психическое состояние людей и частоту обращений за помощью.

Ученые назвали два погодных фактора, от которых зависит здоровье психики.
Ученые назвали два погодных фактора, от которых зависит здоровье психики.

Ученые проанализировали более 4,6 млн обращений в службы психического здоровья Англии за период с 2014 по 2022 год. В исследование вошли вызовы в службу NHS 111, обращения в отделения неотложной помощи и к дежурным врачам общей практики. Затем эти данные сопоставили с погодными условиями в соответствующие дни, передает frontiersin.org

Анализ показал, что число обращений возрастало по мере повышения температуры воздуха примерно до 18 °C. Еще одним фактором оказалось сокращение количества солнечных часов: в пасмурные дни люди чаще обращались за помощью из-за тревожности, депрессии, проблем со сном, умышленного самоповреждения или алкогольного опьянения.

При этом количество осадков не показало устойчивой связи с ухудшением психического состояния. По мнению авторов, для эмоционального благополучия большее значение имеют именно температура и уровень естественного освещения, чем дождливая погода сама по себе.

Источник
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