Учёные предложили распылять химикаты в магнитное поле Земли для защиты от солнечных бурь.

Проект StormWall предполагает использование флота спутников, которые будут распылять специальные вещества в магнитосферу Земли, чтобы ослабить воздействие солнечных штормов, рассказывает Space.com, передает news.am

Идея «космической стены»

Во время мощных солнечных вспышек солнечный ветер несёт огромные потоки заряженных частиц. Когда магнитные поля Солнца и Земли выстраиваются определённым образом, происходит процесс магнитного пересоединения, и энергия солнечной плазмы прорывается в околоземное пространство, вызывая сильные геомагнитные бури.

StormWall должен прерывать этот опасный процесс. Система включает шесть спутников на геостационарной орбите. Каждый из них несёт запас «масса-загружающего материала» — веществ вроде бария, лития, натрия или кальция. При приближении опасной бури спутники по команде с Земли распыляют вещество. Под действием солнечного света оно быстро ионизируется, превращаясь в плотное облако плазмы.

Это искусственное плазменное облако усиливается на границе магнитосферы, замедляет процесс пересоединения и заставляет солнечный ветер обтекать Землю.

«Люди всегда думали: космос огромен, Солнце гигантское, нам остаётся только сидеть и принимать то, что оно нам посылает. Но мы обнаружили, что можем на это влиять», — заявил Брайан Уолш.

Результаты моделирования

Учёные протестировали концепцию на модели одной из самых сильных недавних бурь — майской бури 2024 года. Результаты показали, что StormWall способен снизить интенсивность геомагнитной бури более чем на 50%, существенно ослабив её воздействие на спутники, энергосистемы, GPS и связь.

Практические детали

Для работы системы потребуется количество вещества, эквивалентное примерно дюжине грузовиков с нефтью. После распыления спутники теряют полезную нагрузку — система одноразовая. Однако с развитием орбитальной инфраструктуры и растущим количеством космических дата-центров такие инвестиции могут стать экономически оправданными.

Риск долгосрочного загрязнения минимален: искусственная плазма уносится солнечным ветром в течение примерно шести часов и не возвращается в атмосферу Земли.

Учёные предложили систему StormWall для активной защиты Земли от солнечных бурь. Шесть спутников будут распылять специальные химические вещества, создавая плазменный щит, который ослабляет магнитное пересоединение и снижает интенсивность геомагнитных бурь более чем на 50%. Концепция может стать важным инструментом защиты критической инфраструктуры в эпоху растущей солнечной активности. Исследование опубликовано в журнале Space Weather.