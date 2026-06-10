Учёные предложили распылять химикаты в магнитное поле Земли для защиты от солнечных бурь
Группа исследователей под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета разработала концепцию активной защиты планеты от экстремальных геомагнитных бурь.
Проект StormWall предполагает использование флота спутников, которые будут распылять специальные вещества в магнитосферу Земли, чтобы ослабить воздействие солнечных штормов, рассказывает Space.com, передает news.am
Идея «космической стены»
Во время мощных солнечных вспышек солнечный ветер несёт огромные потоки заряженных частиц. Когда магнитные поля Солнца и Земли выстраиваются определённым образом, происходит процесс магнитного пересоединения, и энергия солнечной плазмы прорывается в околоземное пространство, вызывая сильные геомагнитные бури.
StormWall должен прерывать этот опасный процесс. Система включает шесть спутников на геостационарной орбите. Каждый из них несёт запас «масса-загружающего материала» — веществ вроде бария, лития, натрия или кальция. При приближении опасной бури спутники по команде с Земли распыляют вещество. Под действием солнечного света оно быстро ионизируется, превращаясь в плотное облако плазмы.
Это искусственное плазменное облако усиливается на границе магнитосферы, замедляет процесс пересоединения и заставляет солнечный ветер обтекать Землю.
«Люди всегда думали: космос огромен, Солнце гигантское, нам остаётся только сидеть и принимать то, что оно нам посылает. Но мы обнаружили, что можем на это влиять», — заявил Брайан Уолш.
Результаты моделирования
Учёные протестировали концепцию на модели одной из самых сильных недавних бурь — майской бури 2024 года. Результаты показали, что StormWall способен снизить интенсивность геомагнитной бури более чем на 50%, существенно ослабив её воздействие на спутники, энергосистемы, GPS и связь.
Практические детали
Для работы системы потребуется количество вещества, эквивалентное примерно дюжине грузовиков с нефтью. После распыления спутники теряют полезную нагрузку — система одноразовая. Однако с развитием орбитальной инфраструктуры и растущим количеством космических дата-центров такие инвестиции могут стать экономически оправданными.
Риск долгосрочного загрязнения минимален: искусственная плазма уносится солнечным ветром в течение примерно шести часов и не возвращается в атмосферу Земли.
Учёные предложили систему StormWall для активной защиты Земли от солнечных бурь. Шесть спутников будут распылять специальные химические вещества, создавая плазменный щит, который ослабляет магнитное пересоединение и снижает интенсивность геомагнитных бурь более чем на 50%. Концепция может стать важным инструментом защиты критической инфраструктуры в эпоху растущей солнечной активности. Исследование опубликовано в журнале Space Weather.