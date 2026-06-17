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17 Июня 2026, 07:00
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Ученые доказали, что для эспрессо не нужен кипяток — его заменил ультразвук

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) под руководством профессора Франсиско Трухильо выяснили, что для получения классического эспрессо вовсе не требуется горячая вода.

Ученые доказали, что для эспрессо не нужен кипяток — его заменил ультразвук.
Ученые доказали, что для эспрессо не нужен кипяток — его заменил ультразвук.

Результаты работы представлены в журнале Journal of Food Engineering

Любители кофе хорошо знают, как устроен процесс приготовления эспрессо. Мелко смолотый кофе загружается в кофемашину, через него под напором проходит кипяток, и через полминуты получается напиток с узнаваемым ароматом и характерной «горчинкой». Но действительно ли эспрессо нужна горячая вода?

«Мы заменили тепловую энергию механической, — комментирует Франсиско Трухильо, старший преподаватель Школы химической инженерии. — И результаты показывают: кипяток не является обязательным условием для получения настоящего эспрессо. Звуковые волны справляются с этой задачей не хуже».

Ультразвук — никакого мошенничества

Ученые разработали методику под названием «ультразвуковой эспрессо». Вместо кипятка используется вода комнатной температуры. Специальный преобразователь, прижатый к стенке стандартной корзины кофемашины, генерирует высокочастотные звуковые волны, которые через воду передаются кофейной гуще. В воде возникают микроскопические пузырьки, которые мгновенно схлопываются, создавая огромную энергию. Действуя на поверхность кофейных частиц, они высвобождают ароматические соединения, масла и кофеин.

Время приготовления ультразвукового эспрессо составляет от 2,5 до 3 минут — это несколько дольше классических 30 секунд. Однако ключевое преимущество кроется в энергопотреблении. Отказ от нагрева воды экономит до 75% энергии. Для домашней кофеварки это немного, но для крупных производителей готовых кофейных напитков, холодных латте и концентратов экономия становится колоссальной. Полученный кофе комнатной температуры можно сразу разливать в бутылки, смешивать с молоком или складировать как концентрат без дополнительного охлаждения.

Утверждается, что ультразвуковой эспрессо по плотности, интенсивности и содержанию кофеина полностью аналогичен своей традиционной версии. Главное доказательство — слепой тест с участием 100 обычных потребителей, пьющих кофе не реже раза в неделю. Им предложили выпить четыре охлажденных образца в случайном порядке: классический эспрессо, эспрессо на ультразвуке, обычный фильтр-кофе и фильтр-кофе, также обработанный ультразвуком. В случае эспрессо участники не смогли достоверно отличить традиционный вариант от новинки по аромату, горечи, вкусу или общему впечатлению. А в категории фильтр-кофе ультразвуковой образец даже получил более высокие оценки.

Источник
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