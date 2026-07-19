Свекольный сок признан полезным для спорта.

Оказывается, успех на беговой дорожке может зависеть от того, что вы выпили за два часа до старта. Новое исследование показало, как обычный овощной сок помогает выдерживать интенсивные физические нагрузки.

Международная группа исследователей подвела итоги 33 научных работ с участием более 500 атлетов разного уровня подготовки. Вывод однозначен: свекольный сок действительно помогает улучшить спортивные результаты. У спортсменов, употреблявших его в концентрированном виде перед тренировкой, отмечается умеренное улучшение взрывной силы, увеличение скорости бега и потребления кислорода. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

С чем связан чудо-эффект

Все дело в пищевых нитратах — соединениях, которые в изобилии содержатся в свекле и листовой зелени. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота — молекулу, которая расширяет кровеносные сосуды. Это улучшает приток крови к работающим мышцам, усиливает доставку кислорода и питательных веществ. Кроме того, оксид азота повышает эффективность митохондрий — клеточных «электростанций», позволяя мышцам производить тот же объем энергии с меньшим потреблением кислорода.

Наибольший положительный эффект зафиксирован у тех, кто выпивал 70–140 мл концентрированного сока или 250–500 мл обычного примерно за два часа до тренировки. Именно столько времени требуется пищеварительной системе, чтобы преобразовать нитраты в оксид азота. Более ранний прием — например, за три часа — не давал столь стабильных результатов.

Кому полезен сок свеклы

Сок свеклы помогает как при коротких взрывных усилиях, так и при длительных упражнениях на выносливость, требующих выносливости. В видах спорта с повторяющимися высокоинтенсивными действиями, например в футболе, напиток дает заметное преимущество: мышцы сокращаются с большей силой, а утомление наступает позже.

У бегунов и велосипедистов свекольный сок увеличивает максимальное потребление кислорода. При этом наиболее выраженный эффект наблюдается у спортсменов-любителей. Судя по всему, организм элитных атлетов уже максимально приспособлен к нагрузкам и его энергетический резерв невелик.

Свекольный сок также снижает у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких артериальное давление, улучшает работу сердца и сосудов, позволяя проходить более длинные дистанции в тестах на выносливость. Для тех, кто испытывает серьезные ограничения в повседневной подвижности, это может означать реальное улучшение качества жизни.